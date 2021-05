As vendas do portfólio de lazer aumentam o sucesso do programa ADDISON baseado em DST em regiões globais, incluindo França e África.

A série de animação 2D alcançará várias novas regiões ao redor do mundo com empresas como Kidstream nos Estados Unidos, PCCW para Hong Kong e A + Kids para França e África.

O portfólio de entretenimento aumentou o número de novas vendas para o programa baseado em STEM de sucesso. Addison (50 x 11 polegadas) para idades de 4 a 6 anos. A série de animação 2D alcançará várias novas regiões ao redor do mundo com empresas como Kidstream nos Estados Unidos, PCCW para Hong Kong e A + Kids para França e África.

A série tem sido um sucesso desde o seu lançamento na CBC Kids em 2017 e atualmente está no ar em territórios internacionais com mais negócios assinados pela Portfolio, incluindo Azoomee para Espanha, Itália, Alemanha, Brasil, França, Portugal, República da Irlanda, entre outros . Holanda, Malta. Índia, Polônia, Rússia, Europa Oriental, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e Norte da África encorajaram a TV e abelhas ocupadas para os Estados Unidos e Tencent para a China.

“Addison Este é outro recurso do Catálogo de Conteúdo das Melhores Crianças da Portfolio Store. Donnie McIntyreE a Vice-presidente de vendas e desenvolvimento de negócios. “Através dos desafios do ano passado, o público jovem pôde olhar para Addison e seus amigos para um impacto positivo e um lembrete de que com um pouco de determinação e comportamento positivo podemos resolver qualquer problema. Que problema e superar nossos problemas. Nossa transmissão e os parceiros de distribuição continuam a reconhecer a Portfolio Entertainment. Como distribuidora do conteúdo que as crianças vão adorar ”.

Série de animação original da CBC Kids da Six Eleven Media, Addison É uma série STEM que segue as aventuras hilárias e cômicas de um inventor de 7 anos, Addison, que adora resolver quebra-cabeças. Addison e seus amigos usam sua imaginação sem limites, lógica e entusiasmo para descobrir a causa do mistério final na vizinhança. Mas a primeira solução de Addison nunca é a certa. Bem, porque Addison é durão e durão. Afinal, a maioria das descobertas científicas não está indo tão bem quanto seus criadores gostariam, mas estamos felizes!

Informações de portfólio de entretenimento

Portfólio de recreação É uma empresa líder de mídia especializada na produção, distribuição, animação no horário nobre, entretenimento familiar e infantil para provedores de conteúdo digital e de televisão em todo o mundo. Inclui a lista de produção atual no portfólio Herói elementar (PBS Kids) comédias do horário nobre Irmãos Governantes (Corus Entertainment). A sede da empresa em Toronto é o lar do Portfolio Animation, um estúdio de animação 2D Harmony focado em pessoas criativas. A divisão de distribuição do portfólio representa mais de 1.500 meias horas de programação ao vivo e animada, incluindo muitos vencedores de prêmios. O gato do chapéu sabe muito! (PBS Kids / Treehouse) – Assistido em plataformas de streaming e ao vivo em mais de 170 mercados ao redor do mundo.

