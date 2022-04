Benfica – Liverpool: transmissão ao vivo da Liga dos Campeões, canal de TV, como assistir online, notícias, odds

Os jogos dos quartos-de-final da Liga dos Campeões arrancam na terça-feira, quando o favorito ao título, o Liverpool, visita o Cinderela Benfica na primeira mão. Os encarnados são os favoritos ao empate, mas o Benfica está numa onda de ímpeto e confiança depois de derrotar o Ajax nos oitavos-de-final. O time português tem alguns dos melhores talentos da Europa, mas precisará igualar a experiência dos encarnados para acompanhar uma batalha que deve render menos gols.

Aqui estão nossas histórias, como assistir ao jogo e muito mais:

Como você monitora as probabilidades?

História : Terça-feira, 5 de abril | Tempo : 15h, horário do leste

: Terça-feira, 5 de abril | : 15h, horário do leste posição : Estádio da Luz – Lisboa, Portugal

: Estádio da Luz – Lisboa, Portugal transmissão ao vivo: topo +

topo + oportunidade: Benfica +750; empate +400; Liverpool -270 (via Caesar Sportsbook)

conspirações

Benfica: Lucas Verissimo e Rodrigo Pinho continuam lesionados, enquanto Adel Taarabt é a lesão mais recente, embora não esteja claro que tipo de golpe ele recebeu. Mas a equipe entrou para um dia a mais depois de jogar na sexta-feira, embora tenha tido um desempenho ruim na derrota por 3 a 2 para o Braga. Já tendo saído da corrida pelo título em Portugal, podem agora voltar o foco para a Liga dos Campeões e procurar outra revolução. Para fazer isso, o atacante Darwin Nunez tem que encontrar o sucesso. Ele marcou 27 gols em 34 jogos nesta temporada.

Você quer mais cobertura do mundo do jogo? Ouça abaixo e continue ¡Qué Golazo! Podcast de futebol diário da CBS Levamos você para fora do campo e ao redor do mundo para comentários, visualizações, resumos e muito mais.

Liverpool: Os Reds estão entrando no jogo saudáveis ​​e com fome, especialmente depois de um desempenho decepcionante no fim de semana. A vitória de 2-0 de sábado em Watford foi bastante instável e isso pode ser uma má notícia para o Benfica, já que o Liverpool tenta voltar ao topo. Sadio Mané saiu do banco naquela partida em favor de Mohamed Salah, e nenhum deles marcou 90 pontos naquela partida, espera-se que ambos cheguem aqui. Espere que o Liverpool tenha chances suficientes para marcar mais gols e finalizá-los após a primeira mão.

predição

Os Reds chegaram às semifinais com uma eliminação convincente da estrada Ele escolhe: Liverpool 2, Benfica 0.