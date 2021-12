Biagio foi eliminado, a história com Mirjana deve ser interrompida

O episódio começa com Alfonso apresentando os comentaristas e anunciando os temas da noite. Ele então contata Kabir Bedi, um novo competidor que está atualmente no hotel para uma quarentena antes de entrar em casa na próxima segunda-feira.

Em seguida, passamos para o resumo dos dias de Natal com um clipe destacando os destaques. Momentos de alegria, momentos de paixão, especialmente pelos presentes que chegaram à Vippos de pessoas queridas. Mas também algumas brigas e alguns momentos de depressão. Como aconteceu com Katya.

crise de katia – Ricciarelli viveu o dia de Natal de forma diferente dos demais. Quando ela viu a alegria de outras pessoas por sua família, a tristeza e o remorso a atacaram, que sacrificou sua própria vida pelo bem de sua carreira.

A luta entre Valeria e Nathalie Para alguns, o espírito do Natal já é uma memória. Valeria e Natalie foram heróis em uma briga muito acalorada. Existe uma rivalidade clara entre os dois. A última faísca caiu para aqueles que tinham que ir primeiro ao banheiro. Palavras grandes voaram e os tons tornaram-se quentes.

Alex criou – Esta noite Alex Bailey não está no estúdio, mas ele está ligando de casa. Na segunda de manhã, ele escreveu algo nas redes sociais que Alfonso quer de volta. Um post no Instagram falando sobre o lado negativo. Um post diz o menos ambíguo e Signorini pede a Giucas para explicar. Na verdade, é o tipo de mensagem endereçada a Sulli que ele diz ter tratado várias vezes … De qualquer maneira, o mistério ainda não foi resolvido.

Natal em katia – Alfonso convida Ricciarelli para subir ao pódio e avisa que o aniversário dela está chegando. Ela não sabe o que a espera: ela sai e encontra uma caixa com um presente dentro. São brinquedos de borracha para Ciuffy, seu adorável cachorrinho que se junta a ela e enche a festa.

Jessica e Sophie competem por Alessandro – Passamos a examinar o perigoso triângulo formado entre as duas meninas e Paciano. Tanto Jéssica quanto Sophie têm interesse no menino, Selassie fica especialmente chateada com o fato de Sophie, a quem ela considera sua amiga, não ter dito nada. Codegoni insiste que é apenas amizade, mas a verdade é que ela e Alessandro estão passando cada vez mais tempo juntos e seu relacionamento também se tornou bastante físico. Sophie explica que se sente muito atraída e vivencia isso com grande entusiasmo. Ela ama Alessandro e deseja vivenciar plenamente esses sentimentos. Enquanto isso, Jéssica diz que está calma e desistiu de pensar em Paciano.

Liberte o ritmo do Abba – Foi organizado o primeiro desfile de Natal: O primeiro grupo de Vipponi liderado por Carmen executou uma coreografia sobre “Mamma mia” da banda sueca e é preciso dizer que o número em relação a muitas pessoas no passado teve um sucesso especial.

guerra de deterioração – Durante a semana, a obstinação de Manila nos turnos de cozinha despertou várias indignações: Valeria e Federica discutiram com Nazzaro. Mas Lulu também acabou nos olhos de Manila, sempre com uma desculpa pronta para pular seu papel, diz ele. Katya acrescenta que falta higiene na casa. Enquanto isso, Alfonso mostrou um post de Clarissa acusando Manila de estar muito errada. Uma discussão irrompe entre os dois: Clarissa a acusa de sempre falar mal de todos e de ser a mais mentirosa de todas as versões do GfVip. Seguiu-se uma discussão pública e no final Manila começou a chorar.

Biagio e Mirjana, aniversário turbulento A brincadeira foi contada ao Pobre Giucas: ele foi convidado ao palco para conhecer sua cachorrinha Nina, apenas para se ver na frente de Ciuffy, o cachorro de Ricciarelli. Mas logo depois, “Nina” chegou. Passamos então à relação entre Mirjana e Biagio, que nos dias de Natal viveu uma alternância constante de altos e baixos, entre incompreensões e proximidade e cenas de ciúme e reconciliação. No final do vídeo, que termina com a frase inesperada “Isso significa que Natalie a levará para fora”, D’Anelli se levanta e convida qualquer um que se sinta ameaçado ou cortejado por ele a se apresentar. Trevisan então chega ao centro da discussão, e Sonia também pede que ela seja mais madura e tome suas próprias decisões. Mas os dois saíram em público, pois ele confirmou publicamente que se considera solteiro por se interessar por Mirjana e ela confirmou o interesse e disse que já se beijavam há dois dias.

Árbitro de TV Desligue a TV, é hora de abrir o envelope. A primeira a escapar é Mirjana. Por outro lado, Biagio tem que sair de casa … e portanto o casal recém-formado terá que resolver pela força das circunstâncias …

Gioka e uma grande piada com a minha mão – Casilla é convocado ao Centro de Confissão onde lhe é oferecido Kabir com minha Pedi, sem poder falar. Giucas primeiro o confunde com o amigo Domenico e depois, por sugestão, conhece o ator a quem chama de Cari Baby. Katya também é notificada de uma entrada importante, mas ela e Jukas terão que manter um segredo.

Um encontro especial para as irmãs Silesi Jessica teve alguns momentos de desespero esta semana. Ele se sente “inútil” e, ao contrário de Lulu, não impressionou o público. Ela tem medo de não ser vista ou amada. Ela e Lulu são enviadas para o navio do amor. Uma vez lá dentro, eles são congelados e seu irmão Christian se junta a eles. O encontro se amplia com Clarissa e Manuel também convidados para conhecer o irmão de Lulu.

O compromisso – As vacinadoras desta semana são Katya, Lulu, Manila e Jessica. Adriana e Sonia dão imunidade a Nathaly, Valeria e Giacomo, respectivamente. Vipponi é chamado de superled para as indicações óbvias. Começamos com Miriana, que se chama Barù. Gianmaria menciona o nome de Alessandro enquanto Barù recebe outra votação de Sophie. Manuel nomeia Eva enquanto Carmen dá o primeiro voto a Federica. David também menciona o nome de Eva, enquanto Federica menciona o nome de Alessandro. Paro é chamado de Mirjana, assim como Soleil. Alessandro nomeia Eva enquanto Grimaldi vota em Federica. Giucas está encerrado votando em Barù.

Nomeações secretas – Voltamo-nos para a seita. O primeiro é Manila, que nomeou Jucas. Lulu menciona o nome de David. Valeria e Giacomo Alessandro correram, mesmo que a escolha fosse apenas para Marini. Katya nomeia Federica. Natalie nomeia David e, finalmente, Jessica Alessandro. Na nomeação vai assim Alessandro, Barrow, Eva e Federica.

Sun E Alex – Há tempo para um novo confronto entre Soleil e Alex, conectados por controle remoto. Bailey diz que quer acabar com a polêmica enquanto Soleil reitera que ele e Delia podem fazer sem continuar a tornar sua história incrível. Signorini Soleil pergunta: “Deu-lhe algum sentimento ao falar com Alex novamente ou você pode passar sem isso?” “Eu poderia facilmente ter passado sem ela”, disse Lapidari.