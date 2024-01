Ignazio Moser, o SUV passa quase despercebido | Mas o sonho dele é um carro de natureza completamente diferente

Figura conhecida no mundo da mídia, do esporte e das redes sociais, Ignazio Moser, famoso entre jovens e idosos também por seus fortes relacionamentos amorosos, é também um entusiasta de carros: com moderação e com sonhos.

nos últimos dias Ignácio Moserna mídia, sempre soube encontrar novas formas de conquistar a simpatia de um público cada vez maior: seu nome, já sabia, Muitas vezes é popular e sua popularidade está aumentando.

Para quem não sabe, depois de experimentar a televisão em… grande irmão, A popularidade de Ignazio Moser já disparou, fazendo com que muitos fizessem muitas perguntas sobre ele, curiosos para saber os detalhes.

O que ele gosta e o que não gosta, com quem sai e como é sua família passatempoComo vai família, qualquer Ambições Ele tem. Afinal, o mundo da mídia e da fofoca andam de mãos dadas. É por isso que vamos Inácio Moser, O interesse borbulha.

Mesmo do ponto de vista automotivo, muitos se perguntaram a clássica pergunta que se faz a toda pessoa importante ou, pelo menos, a cada pessoa uma personalidade conhecido por em geral. Que carro ele dirige? Qual deles está sonhando?

Ignazio Moser, que carro você possui hoje?

Inácio Moser, O ex-ciclista, filho do lendário Francesco, ganhou imensa fama entre o grande público televisivo com GF e ali, em 2017, Ele conheceu a linda mulher Cecília Rodrigues, irmã Belém. A garotinha da família de Rodriguez tornou-se sua companheira e, desde então, quase não houve alívio midiático para o casal de noivos, com paparazzi por toda parte. A paixão deles por carros também se tornou de conhecimento público.

No entanto, Ignazio não parece se distanciar muito da realidade. Seu carro, um SUVs excelente fatura O nível é um daqueles que qualquer um de nós pode fazer Guia: Enquanto isso, ele está cultivando sonhar, Quando são modelos de liderança.

O que Ignazio Moser sonha em dirigir

Após a carreira como ciclista, Ignazio Moser virou celebridade no Big Brother e em 2017 ficou noivo de Cecilia Rodriguez. Hoje ele dirige um belo carro Volvo XC60 Um excelente SUV para se deslocar entre as montanhas como quiser.

Mas lá embaixo ele sonha em dirigir um Audi RS6. Ignazio não escondeu seu amor por carros, especialmente por este carro familiar superdimensionado, o Audi RS6. entre peruas mais rápidas, 630 cv e de 0 a 100 em 3,4 segundos até 250 km/h.