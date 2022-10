Basketball Champions League rebaixa para onze

REGGIO EMILIA – Todas as principais competições continentais de clubes para os próximos anos estarão disponíveis no ELEVEN.

Com efeito, é oficial a aquisição pela plataforma OTT dos direitos da Basketball Champions League, competição europeia organizada pela FIBA ​​Europe, que enriquece uma agenda repleta de compromissos com a bola em cunhas graças à Serie A Unipolsai. Eventos da Euroliga, Eurocup e FIBA.

A ELEVEN vai transmitir a sétima edição da Basketball Champions League. 32 equipes divididas em 8 grupos participam da temporada regular: a primeira cabeça de cada grupo entra na segunda fase, à qual mais oito equipes serão adicionadas posteriormente, participando de Play-Ins que incluirão o segundo e o terceiro do ranking.

Na primeira semana da temporada regular, transmissão ao vivo das décimas primeiras partidas das duas equipes italianas que participarão da edição 2022-23: UNAHOTELS Reggio Emilia e Dinamo BDS Sassari. A equipe do técnico Minniti, após a vitória do campeonato sobre o Treviso, fará sua estreia na quarta-feira, 5 de outubro, a partir das 20h, no Telekom Baskets Bonn, da Alemanha, enquanto no mesmo dia, Piero Bucchi receberá os espanhóis de Málaga em Palaserradimigni, com bola parada às 20h30. .

Décimo primeiro perfil da empresa

A ELEVEN SPORTS é uma provedora internacional de entretenimento esportivo e de vida capaz de gerar mais de quatro bilhões de visualizações por mês graças ao seu conteúdo e rede global.

A empresa foi fundada em 2015 por intuição de Andrea Radrizzani, empresário italiano com experiência consolidada nos setores esportivo e de mídia e um dos primeiros a vislumbrar o potencial de novos mercados graças ao desenvolvimento da tecnologia aplicada à forma como os eventos esportivos são realizados usado. Inovador e acessível.

Hoje, a ELEVEN SPORTS representa não apenas um modelo de sucesso para fazer negócios, mas também a síntese perfeita de tecnologia, mídia, entretenimento e esportes.

O fundador da ELEVEN, Radrizzani também é patrocinador do Leeds United (o clube da Premier League inglesa) e da Aser Ventures, uma empresa global de investimentos que opera nos setores de esportes, entretenimento e estilo de vida.

Internacional para o DNA, a ELEVEN está presente em mercados de toda a Europa (Bélgica, Polónia, Portugal e Itália), na Ásia (Taiwan, Japão, Tailândia, Malásia, Singapura, Hong Kong, Indonésia, Filipinas e Brunei Darussalam). A ELEVEN também possui seu próprio serviço de streaming global.

Com uma posição que transmite apenas os melhores eventos esportivos do mundo, a ELEVEN opera a transmissão de mais de 65.000 horas de esportes ao vivo todos os anos e uma ampla gama de direitos na Europa e na Ásia inclui a UEFA Champions League, Premier League inglesa, La Liga, Bundesliga, Serie A, NBA, NBA, AFC e os direitos nacionais da liga profissional na Bélgica. A plataforma global ELEVEN International também transmite esportes especializados e de cauda longa ao vivo para audiências em todo o mundo.

ELEVEN é sinônimo de conteúdo novo, completo e envolvente: ao vivo em todos os idiomas locais aprimorado com atualizações ao vivo, comentários do lado de fora e no estúdio, conteúdo digital e programação local.

Depois de adquirir o serviço de streaming MyCujoo e a empresa de mídia de esportes e entretenimento norte-americana Team Whistle nos últimos 18 meses, a ELEVEN alcançou um total de 1.655 canais de distribuição e mais de 665 milhões de seguidores nas páginas sociais oficiais do grupo, gerando mais de 4 bilhões. Visualizações de vídeo todos os meses.

Em 2017, a ELEVEN desembarcou também em Itália com uma plataforma dedicada ao mercado nacional convencida do significativo potencial de crescimento do setor. Intuição tremenda dado o crescimento do número de fãs que apreciaram novas formas de usar eventos esportivos.

Até agora, o ELEVEN está disponível no PC, Mobile, Apps e Smart TV e oferece uma visualização ao vivo muito ampla com vários conteúdos premium. Desde a temporada passada, entrou no mundo do basquete, tornando-se sua casa de fato, com direitos exclusivos da LBA pelas próximas três temporadas. A oferta de basquete também é enriquecida por eventos internacionais: Euroliga, Eurocopa e partidas de seleções da FIBA ​​até 2025. Entre os conteúdos em destaque, há também espaço para futebol e rugby da Divisão C, com o campeonato nacional Peroni Top10. A vasta gama de conteúdos, por outro lado, inclui o melhor do andebol, com a Liga Ouro Masculina e a Primeira Divisão Feminina, a Liga dos Campeões e a Bundesliga Alemã, a Jubbler Pro League (a maior liga de futebol belga) e a Primeira Divisão. campeonato. B Women’s Football, One Championship Circuit Events, LIV Golf (New Super League of Golf), eventos Sail GP Sailing, Futebol Americano com Serie A e Liga Europa, Cricket com Campeonato Europeu de Cricket e muito mais.

https://corporate.elevensports.com/