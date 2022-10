Ilustração entre Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi – Big Brother VIP

Antonino após discussão com Eduardo também quer esclarecer comEle explica sua posição.O menino imediatamente fica na defensiva e decide, aborrecido, não brincar mais com as mulheres da casa. Ele não quer passar por um cara que tenta de tudo.

Antonella minimiza o episódio, mesmo para ela foi uma brincadeira, uma atividade que ela não achava que despertasse tanto ciúme. Ele não vê Antonino como um amante latino, pelo contrário, sempre foi muito conservador e não se incomodava com ninguém.

Antonino erra: o problema dele é que não vê malícia no que faz. Já havia recebido várias massagens de Antonella e não achava que outra pudesse provocar uma reação semelhante.

Ele geralmente só se apresenta se também se sentir interessado na mulher e sempre tenta ser respeitoso. As alusões de Edoardo, principalmente aquelas em que ele acredita que a massagem foi solicitada com o intuito de deixar Giaele com ciúmes, lhe causam muito incômodo porque ele as sente longe de seu ser e sentir.

Yael Ele se aproxima e pede desculpas: ele não queria fazer alarido em seu aniversário. Ele provavelmente não deveria ter contado a Edoardo sobre a massagem, mas não o fez de má fé. No entanto, ela espera que Antonino não se afaste dela e continue brincando. Ela ama o marido e o resto é apenas um jogo.