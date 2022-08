A Orquestra OGM chega quarta-feira ao campo

Cavarzier – Mais um encontro com boa música na Piazza Vittorio Emanuele II em Cavarzeri: amanhã à noite, quarta-feira, 3 de agosto, a partir das 21h30, a orquestra “Gmo – Giovani Musicisti Ossolani” será a protagonista.. O evento está incluído na programação DIY “Bacia de Quarta-feira” organizado por Pro Loco CavarzeriCom a cooperação e apoio do município. O encontro faz parte das 10 quartas-feiras de verão que vão ver a cidade como uma heroína com shows de cabaré, música e jogos para crianças, além de envolver outros bares e boates do centro histórico.

Sua presença não pode faltar na cidade onde nasceu o grande Tullio SeraphinNascida em 2001 a partir da ideia do maestro Alberto Lanza, a Norestra foi formada para permitir que jovens músicos entre 12 e 30 anos tivessem sua primeira experiência na música.. A próxima formação “Gmo” da Lombardia apresentará ao público um repertório de trilhas sonoras para os filmes e musicais mais famosos de todos os tempos. Um repertório fascinante e cativante que brilhará através da energia de jovens artistas capazes de transmitir emoções através da música, dando vida a uma orquestra extraordinária e única. Em pouco mais de vinte anos, a orquestra já se apresentou em muitas cidades italianas, bem como na Suíça, Áustria, Alemanha, Portugal, Bélgica, Inglaterra e Escócia.

Graças ao Pro loco di Cavarzere e à presidente Lina Figoni, esta iniciativa cultural trará outra realidade musical famosa em toda a Europa, derrubando cada vez mais muros e criando pontes no espírito de um líder brilhante, que viu o futuro em jovens artistas. do teatro. “Estamos tentando envolver associações esportivas, grupos de dança, patrocínios, tentando criar algo bonito neste difícil período histórico – comenta Figoni, presidente da Pro loco desde 1999 – É bom ver como os botecos também oferecem atividades de lazer, dando mais vida a Cavarzeri“.