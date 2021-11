de volta à existência. finalmente!

Quando criança, esperava esta época do ano com ansiedade. O momento mais comum e acolhedor, aquele que esquenta o frio do inverno com suas luzes, sabores e cores. Era a época do Natal se aproximando e do look que o tornava real e ao mesmo tempo cheio de magia e presentes originais.

Esse foi o período de um dos eventos que mais adorei em Milão: oO artesão da feira.

O artesão da feira, enfim!

Com este slogan, reabre o evento natalício mais aguardado e querido do ano, já na sua 25ª edição que estará totalmente presente.

No ano passado, devido ao bloqueio e à pandemia, não pudemos desfrutar de uma variedade de artesanatos de todo o mundo que assumem um significado totalmente diferente quando você pode tocá-los.

Assim, o artesanato de toda a Itália e do mundo voltará a nos atrair e nos fazer admirar os produtos artesanais típicos de todas as classes de artesãos que ainda se esforçam para “nos dar” produtos não industriais não certificados e com um encanto criativo. O que torna cada peça uma peça única. É tão bom se presentear em um período como o Natal com algo único e diferente que é diferente de qualquer outro período que acabamos de ter. Essa ainda é a capacidade humilhante e a sutileza do artesanato.

Artesão na Feira de 2021, datas

O evento está agendado De sábado, 4 a domingo, 12 de dezembro Com entrada gratuita ao se cadastrar no site www.artigianoinfiera.it. O local é o mesmo de sempre em Fieramilano Rho e as suítes funcionarão diariamente das 10h às 23h.

Como se cadastrar no site e receber o convite

Para os visitantes, é necessário ter um passe verde válido e planejar com antecedência o dia da visita à exposição, reservando o passe no site dedicado (www.artigianoinfiera.it) indica o dia da visita e faz o download do convite pessoal gratuito válido para o dia escolhido e que deve ser apresentado na entrada.

No interior das alas, serão observadas medidas de segurança contra infecção com a obrigatoriedade de manter a máscara por dentro com entradas e saídas separadas.

Se você não tiver um passe verde, pontos especiais serão fornecidos para limpar antes que você possa chegar.

Os organizadores da exposição prometem um evento Covid Free e têm trabalhado para fornecer licenças de vacinação e tampões para todos os expositores, limpeza contínua e regular de todas as áreas comuns e banheiros, além do fornecimento contínuo de dispensadores com gel para as mãos nos corredores e pontos de recepção .

Organizando as asas

O centro de exposições Artigiano in Fiera tem mais de 7 pavilhões e receberá 1.800 expositores de mais de 80 países ao redor do mundo com 29 pontos de catering e 18 pontos onde você pode provar os sabores do mundo.

A Itália se apresentará com enorme diversidade em todas as suas regiões. A Europa também terá sua grande participação ao ter pavilhões franceses famosos por seus perfumes “Made in France” de todos os tipos, guarda-roupas, corpo, banho e banho, mas não sozinhos. Além disso, haverá também Espanha, Portugal, Hungria e Turquia.

Não perdemos o fascínio da mão-de-obra africana no Marrocos e na Tunísia, e o coerente, místico e elegante espírito asiático com a participação da Indonésia, Irã, Índia e Nepal.

Pela primeira vez, Arábia Saudita e Argélia participarão.

Passando para a América teremos artesanato colombiano com seus suéteres trabalhados e bordados por “camponeses” (fazendeiros) com México, Cuba e Argentina.

Uma viagem imaginária ao mundo que nos permite tocar objetos feitos pelas mãos de artistas distantes que todos se encontram neste evento heterogêneo que nos permite comprar uma experiência de viagem de volta ao lar, uma ‘lembrança’ única de viagem sem precisar comprar uma passagem de avião.

Áreas temáticas e eventos especiais

Diversas e interessantes são as áreas temáticas que este ano vão colocar à disposição do artesão da feira a partir de:

“sua casa” Oferta especializada em decoração artesanal mediante solicitação.

Oferta especializada em decoração artesanal mediante solicitação. “Moda e Design” Com uma área totalmente preparada para moda e design com criações de alfaiataria de alto nível, joias artesanais e startups que estão sempre enriquecendo o mercado com design de moda inovador.

Com uma área totalmente preparada para moda e design com criações de alfaiataria de alto nível, joias artesanais e startups que estão sempre enriquecendo o mercado com design de moda inovador. Para amadores e criadores de decupagem e consertos, haverá uma área dedicada ao seu diretor artístico com Salão da Criatividade.

Festival de Uísque de Milão

para a asa 4 dentro da exposição de sábado, 4, segunda, 6 de novembro também será realizado um Evento em destaque: 16ª edição de Festival do Whisky de Milão – Rum e Brown Spirits Onde os fãs das destilarias escocesas podem provar destilados de todo o mundo e aprender mais sobre a história e a cultura dos melhores Whskys.

Para participar do evento, você precisa comprar o ingresso no site designado whiskyfestival.it/ (custos de € 10 a € 14,99) com inscrição adicional no site do artesão da exposição para envio do convite.

Espaço Leolândia para os mais pequenos

Finalmente, este ano, haverá também uma área infantil dedicada à Leolandia, com diversos serviços de entretenimento para crianças e suas famílias de 12 a 18 anos.

As crianças dançam e atividades divertidas, bem como serviços de área de recreação são fornecidos para crianças de 4 a 7 e 0 a 36 meses, bem como áreas de berçário para garantir que todas as faixas etárias sejam atendidas.

aplicação justa

Para ter um convite de reserva sempre à mão, o artesão disponibiliza um aplicativo com o qual é possível se cadastrar diretamente e baixar o passe livre. Um serviço muito prático e rápido que também permite não perder papel imprimindo um ticket. Além disso, o aplicativo também fornecerá uma visão geral das suítes e serviços oferecidos atualmente.

Ele pode ser facilmente baixado no Google Play e App Store.

Como chegar à exposição

movendo-se no metrô

A feira está localizada em Rho na parada do metrô vermelho MM1 (em direção a Rho Fiera Milano), o bilhete custa 5 euros se você deseja pagar as duas viagens de ida e volta, caso contrário, 2,50 euros em cada sentido. A Linha Vermelha é acessível de qualquer parte da cidade e se cruza com as outras três linhas em alguns pontos, de modo que a Galeria é facilmente acessível de todas as partes da cidade.

No carro

Para quem chega de carro, a saída da rodovia é a saída FieraMIlano

Você pode pegar a A1 para Bolonha, A4 Torino e 7 Genoa ao longo do anel viário oeste.

Das autoestradas de Milão:

A8 para Varese em direção a Varese-Como, saída em Fieramilano.

Direção A4 para Torino, saída Pero-Fieramilano

O centro de exposições oferece 10.000 lugares de estacionamento a um custo de 2,50 € por hora e um custo diário de 17 €

No trem

Trinord Railways: S5, S6, S11 linha suburbana.

Você também pode pegar trens regionais de Varese, Lloyd, Domodossola e Arona.

Para alta velocidade, o Italo está disponível.

serviços de ônibus

O acesso à feira também é possível por meio de um serviço especial de ônibus organizado pela BusForFun que se compromete a acompanhar os usuários até a feira, recolhendo-os em casa e levando-os de volta ao ponto de partida.

Para mais informações, reservas e custos, entre em contato com o site busforfun.com/articolo/artigiano-in-fiera.

Acesso para deficientes

Os lugares de estacionamento interior gratuitos para pessoas com deficiência estão localizados na porta sul perto da Suite 9. Só é acessível para quem tem um passe de acesso para deficientes no veículo.

Pra quem quer taxi

Com os seguintes números disponíveis, se pretende simplificar a sua vida gastando mais dinheiro, existem sempre serviços de táxi disponíveis nos seguintes números: 02.8585, 02.4040, 02.6969.

Agora só falta reservar o nosso convite e finalmente mergulhar no clima criativo, acolhedor e internacional do evento mais popular do ano.