Homens e mulheres de Isabella sobre a despedida? Como está a Gemma: prévias

As últimas notícias do show Maria De Filippi começam quando Richie se aproxima de um final feliz e Galgani continua em casa devido a Covid-19

homem e mulher Novos episódios gravados nas tardes de sexta e sábado. o que progresso? De acordo com o que ele lê no perfil social Homens e mulheres clássicos ou maisE Gemma Galgani Ele não participou das gravações. Em vez disso, Isabella Ricci estava perto de se despedir. Avaliando a situação, a senhora de Turim participa desses episódios conectados de casa, onde testou positivo em COVID-19. A situação de Gemma não parece ser grave. Na verdade, ela participou com calma das últimas gravações e até decidiu começar um novo conhecimento.

OK, Galjani após Kostabel Ele espera encontrar o sorriso novamente com outro cavaleiro. Está localizado em torno de Nova cara De Maria De Filippi, que desembarcou no estúdio Canale 5 só para conhecê-la. Gemma decidiu aceitar esse novo conhecido, admitindo que gostou desse novo cavaleiro à primeira vista. no que diz respeito aos Isabella RicciEm vez disso, haverá algumas notícias interessantes. A senhora, a heroína de confrontos e brigas violentos, pode em breve sair do programa de Maria de Filippi.

Conhecer o cavaleiro que o estava namorando há algum tempo iria bem. O homem, profundamente interessado nela, também decidiu não permitir que as duas mulheres que assistiam ao show fossem ao estúdio para conhecê-lo. o UeD. Desenvolvimentos Relate, de qualquer maneira, Isabella ainda é um pouco desconfiada sobre o futuro que eles podem compartilhar.

Richie duvida do cavaleiro “Mas se tudo correr bem, eles vão deixar o show juntos.”. Portanto, em breve a senhora poderá se livrar da cadeira do salão de beleza feminino e tentar essa iteração fora do ar. Obviamente, será necessário entender o que acontecerá nos próximos dias.

Nesta nova versão do show, Isabella Ricci Ele frequentemente se encontra sob ataque. Muitos espectadores mudaram completamente sua opinião sobre ela. Ainda há torcedores, mas a senhora parece ter frustrado as expectativas de alguém. Entre estes também existem Gianni Sperti, que a princípio parecia fascinado por ele.

Com o tempo, a colunista passou a acreditar que Isabella não é tão honesta quanto gostaria de mostrar. Seu perfil social e perfil de página de fãs Ele não despertou a menor suspeita no estúdio e além.