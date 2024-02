Depois do GP SBK. O maior show é você! Convidado: Dario Marchetti! Ao vivo às 19h [VIDEO] – Super motocicletas

Bautista e Razgatlioglu deram um grande espetáculo na segunda corrida, com o Campeonato do Mundo quase no fim… mas 2024 já está aí e promete ser um ano excecional. Estamos aguardando suas perguntas!

paraÀs 19h, ao vivo no canal Moto.it no YouTube, será agendado o DopoGP SBK. Rene Perotti conversará com o correspondente Carlo Baldi sobre a penúltima prova do Campeonato Mundial de Derivativos.

Convidado especial: Dário Marchetti, Piloto e Diretor Técnico da DRE Ducati Riding Experience.

O torneio está praticamente terminado em Portimão, onde Bautista, que depois de 25 dias, vai começar em Jerez com mais de 60 pontos: depois com dois pontos. Ele será campeão mundial.

Mas em Portugal Toprak Rezatlioglu Mostrou sua classe, obrigando o espanhol a participar da Super 2, uma das melhores corridas dos últimos anos.

Haverá uma maneira, como sempre, de coletar informações e responder a elas Suas perguntas.

Mas vamos falar sobre isso também Réia E os deuses Pilotos italianos. A frase de Michael Ruben Rinaldi gerou e irá gerar discussão: ““Não vou correr de graça.” É possível que um grande atleta como ele não tenha ofertas financeiras?

Falaremos sobre isso e muito mais no PostGP! estamos esperando por você!