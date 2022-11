Resultados do desafio e novas classificações

novo episódio de Amigos 22talento Maria de Filippi Que vai ao ar no domingo, 6 de novembro, no Canale 5.

O juiz da música estará nas capas desta semana: Christian Malgoglio. Juiz Tale e que Show regressou à Escola Maria De Filippi para dar a sua opinião sobre o novo talento. Outro juiz? Beppe Vessicchio para uma corrida surpresa. O convidado musical para o episódio? Marco Mingoni.

Nova capa de corrida. Os 22 cantores do Amici foram julgados esta semana por Cristiano Malgoglio. Este último provou ser o melhor juiz. Aqui estão as pontuações:

Federica 10

Tommy Daly 10

camarilha 10- Quem cantou Rowling no fundo?

Ndg 9- Das riquezas da misericórdia. Depois de duas semanas em último lugar, depois de dizer Lorella KocariniEle conseguiu se levantar.

cera 9- Quem cantou Capitão Gancho?

Nevu 7+

escanio 7+

Uma competição de canto surpresa também foi realizada no site Imagine. Para sugerir foram: Tommy DalyE a Nevu E a Arão. Para julgá-lo foi o professor amado vesício. Melhor? Tommy.

uma tarefa Arão dado por Arissa. A cantora supera totalmente ela cantando sou eu. Zurbi No entanto, ele tem algo a dizer que enfatiza: “É uma música que pode ser cantada em Ibiza nas praias”.

Por outro lado, os bailarinos foram julgados Congelado. sons personalizados?

Madeleineem 8,5

Megan 8,5

Samo 8

Mattia 7,5

Cláudia 7. Todos os meninos em particular estavam envolvidos: Wax e Clique em uma regata preta e óculos escuros estavam dançando loucamente. Com certeza haverá risadas.

Rita 6,5

Ludovica 6+ . A dançarina dançou com os saltos, mas não ficou satisfeita com a performance.

Gianmarco 6

Ramon Ele não participou da competição porque teve que trazer para o palco a tarefa de hip-hop que lhe foi atribuída e que Spilo mostrou. com Ramon Divulgado Alessandra Celentano. O professor o repreende porque o dançarino está constantemente procurando por atenção e diz que ele não gosta do Big Brother.

Um dos momentos mais divertidos? Além de qual cera E a camarilha Eles dançaram depois de Claudia? Com certeza, a dança entre Alessandra Celentano e Cristiano Malgoglio ao som da música que Meghan havia dançado pouco antes.

O momento dos dirigíveis está de volta, o que nos últimos anos nos deu várias alegrias e um pouco de lixo. O balão foi para Elena Damário. para enviar para ele Samo Quem lhe disse que a ama e lamenta a diferença de idade.

Mais um balão para GianmarcoA partir de Megan Que francamente aponta a diferença de comportamento com ela e com os outros e pede que ele não seja influenciado por ninguém. balão também para Ndgmas o remetente permaneceu desconhecido, e para Samuel da Piccolo J, o cantor pediu ao bailarino que o reavaliasse e admitisse que sofreu muito.

E depois? Um videoclipe de . também chegou Samuel. Na semana passada ele havia perguntado, depois daqueles que falam de beijos de casais diferentes, se havia algo nele também e assim, de brincadeira, eles mostraram o que era a terceira roda entre os vários “pombinhos”.

G pequeno Ele ganhou o desafio que queria Arissa. para julgá-lo Beppe Vessicchio. Veremos este desafio na segunda-feira durante o dia. Arissa Ela não estava mais convencida de colocar o menino em perigo, mas este ainda queria fazê-lo. O desafiador? Dois, ou quem perder para ele Nevu.

Depois de vencer a competição inédita e trabalhar com vários produtores, os singles: ceraE a Ndg E a Tommy