One Piece 1081: Novos rumores sobre o capítulo

One Piece 1081: Aguardando lançamento Um novo vira-lata chega na classe dos desistentes

Saindo de Capítulo 1081 One Piece está agendado para sexta-feira (embora a matéria-prima possa realmente chegar esta quarta-feira) mas entretanto, como já acontece há meses, começam a circular na web os primeiros rumores sobre o que vamos ler esta semana.

Estamos relatando o que os vazadores compartilharam no momento, mas estamos levando tudo com um pouco de sal, porque assim é possível confirmar algumas informações não veganas.

No capítulo continuamos a ver o que está acontecendo em Hachinsou.

A classe 1081 deve ser superior a 1080

É um capítulo que pode dividir o fandom

Palavra Garp em Ch

Kuzan está na sala de aula.

Talvez coloquemos Kuzan e Garp cara a cara.

One Piece é uma série de mangá escrita e ilustrada por Eiichiro Oda, e foi publicada na revista japonesa Weekly Shōnen Jump por Shūeisha desde 19 de julho de 1997. A editora coleta periodicamente os capítulos também em volumes no formato tankōbon, o primeiro dos quais foi publicado em 24 de dezembro. A edição italiana foi editada pela Star Comics, que começou a ser publicada nos volumes japoneses correspondentes em 1º de julho de 2001.

A história segue as aventuras de Monkey D. Luffy, um menino cujo corpo adquire as propriedades da borracha depois de comer involuntariamente a Gomu Gomu Devil Fruit. Reunindo uma equipe ao seu redor, Luffy explora a Grand Line em busca do lendário tesouro de One Piece e persegue o sonho de se tornar o novo Rei dos Piratas.

One Piece foi adaptado para uma série de anime para televisão, produzida pela Toei Animation e transmitida no Japão pela Fuji TV em 20 de outubro de 1999. A versão italiana foi publicada pela Merak Film e exibida na Italia 1 em 5 de novembro de 2001 e depois continuou em Itália 2 em 2001. 2012; Inicialmente intitulado Embarque! O nome da série mudou ao longo das temporadas, até se decidir pelo One Piece original.

A Toei Animation também produziu 11 especiais de TV, 13 filmes de anime, dois curtas-metragens 3D, um ONA e um OVA. Muitas empresas fizeram diferentes tipos de mercadorias a partir dele, como trilhas sonoras, videogames e brinquedos.

One Piece teve um tremendo sucesso. Vários volumes do mangá quebraram as vendas e a circulação inicial no Japão. Com uma tiragem de trezentos milhões de cópias em 2014, a obra é o mangá mais vendido do mundo. Em 15 de junho de 2015, também entrou para o Guinness Book of Records como a série de quadrinhos desenhada por um autor com o maior número de exemplares publicados: mais de 320 milhões.