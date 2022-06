Brave and Beautiful 30 de junho de 2022: Episódio

Progrida com bravura e beleza 2 30 de junho de 2022

A menos que haja diferenças na tabela Corajosa e linda 2 Em 30 de junho de 2022 é transmitido às 16:00. O episódio também está disponível no Mediaset Infinity mediante solicitação. É um serviço grátis.

Encontre abaixo progresso Corajosa e linda 2 Em 30 de junho de 2022!

Brave and Beautiful 2 Episódio 66 Trama

Leia após o anúncio

ele é melhorar ele é vai visitar Colaborar para fazer fé Risa Por uma chance de escapar. RisaDepois de todos os seus massacres, ele foi levado para um hospital psiquiátrico. Lá ele encontra a cumplicidade de uma enfermeira que o ajuda a escapar. projeto Risa para sair do país. Parece haver uma rota de barco, mas é apenas uma ilusão. Como mencionado, há por trás dessa aparente imagem de salvação Otimização e sussour Quem – por várias razões – não quer escapar da punição Risa.

Uma vez que encontram o assassino, ambos querem acertar as contas. mas, melhorar Aquele que perdeu um filho, um motor de raiva e descrença – talvez – sem paralelo. melhorar bate melhorar Porque ele espera conseguir a cena para si mesmo. Na verdade, ficar sozinho com Risa. Ele tem uma maneira de se vingar. É um prato que deve ser servido frio e melhorar Ele não estava com pressa. Agora está pronto. A dor chama. Eu não posso permitir isso Risa Você não paga pelo que ele fez.

Sohan Entra em trabalho de parto. Na verdade, sua condição não é boa nem a de uma mulher grávida de risco leve. Suhan pode nunca ver seu filho. Médicos aconselham Sereína Suhan pode ser fatalmente traumatizado durante o parto.

vai visitarDuvidoso, olhando para o barco em que estou melhoria e satisfação saltar no ar. Uma vez que ele aterrissa, ele corre para o hospital. Sem tempo a perder. Na verdade, uma vez que ele chega, ele descobre que se tornou pai. As notícias não pararam por aí porque Suhan não está mais em coma. Ela é mãe, e talvez neste momento todas as fotos bonitas que ela viu quando não estava consciente possam realmente se tornar realidade.