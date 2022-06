Turismo de primeira, do relatório Eccia, os números e truques para desenvolvê-lo

Apenas representa 2% das instalações de alojamento europeiasmas nasce aprox. 22% do faturamento no continente. e a turismo de alto padrão como um estudo Aliança Europeia das Indústrias Culturais e Criativasque tentou quantificá-los levando em consideração não apenas o faturamento do hotel, mas também a gastronomia, o vinho, as compras e a cultura.

“Hoje – explica o presidente Mateus Solitário – aproximadamente igual a 170 bilhõesmas em dez anos pode crescer 520 bilhões“.

Mas o estudo de Eccia também determina o valor da peça na Itália; No nosso país, onde o turismo tem uma taxa de rotatividade que oscila entre 80 e 100 bilhões Euro, o setor high-end nasce um Gastando 25 bilhões. “Na verdade – explica Lunelli a Affari & Finanza di Repubblica – representa o topo de gama no nosso país Menos de 1%mas ainda pode criar um arquivo 25% dos gastos com turismo doméstico. Mais pode ser feito, à semelhança de Portugal e Grécia, que atingiram 5%.”

No time dos cinco primeiros

Com França, Espanha, Alemanha e Reino Unido, a Itália ainda está na lista cinco países que, segundo relatório da Eccia, gera um arquivo 75% Do valor do turismo de alto nível na Europa.

O viajante de luxo é de valor Principalmente porque ele investe oito vezes mais do que a média em suas férias e Não poupe despesas Quando se trata de comida, vinho e experiências sustentáveis; Também contribui para 33% dos gastos são em culturaentretenimento e compras.

receita de desenvolvimento de negócios

Para o atrair cada vez mais, os ingredientes da receita são muitos, mas os tipos de férias que vão ao encontro do gosto deste tipo de cliente e que devem, por isso, ser reforçados são Turismo sustentávelqual qual natural E o feriado está conectado saúde.

“É preciso também Melhoria da infraestrutura – aponta Lunelli – porque o usuário high-end quer viagem confortável, com aeroportos próximos aos locais de férias. Por fim, uma política Emissão de vistos E por último, mas não menos importante, aprimoramento do sistema Treinamento em Hotelaria“.