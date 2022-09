Sully Sorge, no quarto de hotel não está sozinho: podemos vislumbrar seu grande amor

É um momento mágico para Sulley Sorge, pois ele tem a chance de tentar executar o programa Gf Vip. Festa Com Pierpaolo Pretelli. Juntos, eles comentarão sobre a dinâmica que será criada no pool de novos concorrentes. Os produtores também compartilharam Julia Salemi, que no meio da transmissão ao vivo relatará as mensagens mais engraçadas para os usuários das redes sociais.

Nessas horas, foi ela quem postou alguns Histórias do Instagram Que a retrata em doce companhia. Não é por acaso que ao final da primeira transmissão ao vivo da nova edição do Grande Irmão VIP Ela voltou para o hotel e encontrou alguém esperando por ela. Aqui estão todos os detalhes sobre seu suposto amor secreto.

Postado por Soly Sorge na versão anterior do Grande Irmão VIP Graças a ela, os espectadores ficaram grudados na telinha até o final do reality show. Sua própria amizade com Alex Bailey Tão intrigado que ele foi alvo de fofocas até alguns meses atrás. Se ele voltar nos braços de sua esposa Delia DuranE a Ela agora dedica seu corpo e alma ao trabalho.

Na transmissão ao vivo de ontem à noite, segunda-feira, 19 de setembro de 2022, ele foi recebido com grande entusiasmo pelos presentes no estúdio. Para esta ocasião escolheu um vestido branco que não deixa espaço para a imaginação e um look verdadeiramente sexy. O resultado, como sempre, foi impecável. Uma vez no quarto do hotel Qualquer um pode desfrutar de tal beleza. Vamos ver quem é.

“Meu coração sempre”

Sully está intimamente relacionado com o cachorrinho Simbah. Ele também tem um perfil Instagram Ele é seguido por mais de 850 seguidores. Pelas fotos podemos ver que ele é tratado como um príncipe. Quando participou de Grande Irmão VIP Afonso Signorini Ela deu a ela a chance de conhecê-lo e foi um momento muito emocionante. Se ele tiver que se mudar de casa por causa de obrigações de trabalho, há duas opções: ou ele o entrega para sua mãe ou o leva com ele. Neste caso, considere a segunda opção.

Mas desta vez ele decidiu trazer seu outro amigo Dali Para não pesar a unidade. Ele foi adotado com o pleno consentimento de sua mãe Wendy Kay. Este é o seu amor por cães Ela se define como uma Amantes de cães.

“Espero que diferentes geometrias sejam criadas”

Em entrevista ao semanário A partir de Sully deu sua opinião sobre seu novo companheiro de equipe: “Estou animado, tenho certeza que será muito interessante. Com Pierpaolo há muita cumplicidade, a gente traz o lado cômico do outro. Vai ser divertido.” Com Pierpaolo Pretelli não haverá triângulos Espero que eles nem estejam dentro de casa.”

Então acrescentou:Ouço rumores de pessoas este ano se gabando de querer replicar a dinâmica que já vimos: Eu sugeriria que eles ajam de forma únicaEspero que eles façam formas geométricas diferentes.”