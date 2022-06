Feito em Portugal naturalmente | Semana de Design de Tortona

Feito em portugal Naturalmente mostrando. Em Milão na Tortona Design Week de 6 a 11 de junho

Portugal promove novas tendências em mobiliário doméstico para Semana de Design de Milão. Mobiliário em cortiça: uma tendência inovadora e sustentável.

Uma coleção exclusiva dos melhores produtos portugueses para o lar e design de interiores, patrocinada pela APIMA (Associação Portuguesa das Indústrias do Mobiliário e Afins), estará em exposição de 6 a 11 de junho num dos espaços mais prestigiados de Milão.

Exposição “Made in Portugal NaturalmenteRealizado como parte da Tortona Design Week, o evento animado e excepcional dedicado a esse propósito reunião.

Exposição portuguesa localizada em Via Tortona em 30oferecerá uma gama sofisticada de produtos de vários setores, incluindo: móveis, roupas de cama, têxteis-lar, louças, cerâmica, iluminação e tapetes.

Mais de 40 marcas participam. Aliás, os visitantes poderão encontrar soluções de algumas das mais conhecidas empresas portuguesas, tais como: Laskasas, GlammFire, JMSE a espaldar E a tapetes Ferreira de Sáque juntos simularão uma área acolhedora e de alto padrão composta por um corredor e fita.

A exposição é patrocinada pelo designer franco-português Christophe de Souzaque, graças a uma enorme experiência em vários setores, já ganhou prêmios na Europa e nos Estados Unidos, por sua conhecida paixão pela construção e produção.

A cortiça, um dos materiais mais tradicionais da indústria portuguesa, é o principal protagonista desta exposição. Área de exposição especial coordenada pelo designer Tony Grilloconceituada e respeitada designer no setor do mobiliário português, dedica-se inteiramente a produtos sustentáveis ​​feitos com estes materiais.

Graças a um forte foco na promoção da economia circular e saber como De artesãos portugueses, este recanto é um dos principais pontos fortes da exposição “Made in Portugal Naturalmente“.

Após o sucesso do ano passado, a APIMA (Associação Portuguesa das Indústrias do Mobiliário e Afins) e a AICEP decidiram organizar uma segunda iniciativa, com o objectivo de promover as marcas e produtos portugueses junto do público italiano, mas também junto dos milhares de designers, compradores e outros profissionais internacionais que visitaram Milão durante aquela semana.

“Não poderíamos ter recebido um retorno melhor do que a exposição anterior, tanto do público quanto da imprensa. Este ano, com a retomada das viagens internacionais e eventos comerciais, nossas expectativas são ainda maiores. Esperamos receber mais de 5.000 visitantes e promover nossas marcas em nossos mercados tradicionais de exportação, mas também em mercados emergentes com grande potencial.”ele afirma Joaquim CarneiroE a Diretor da APIMA.

Com uma forte aposta na inovação e personalização, a exposição destaca também a sustentabilidade das soluções portuguesas, promovendoeconomia circular.

o Feito em portugal Naturalmente Na Tortona Design Week, o público pode visitá-lo na 30 Tortona Street, de 6 a 11 de junho. O horário de trabalho é o seguinte:

De segunda 6 a quinta 9 junho: das 10 às 20

Sexta-feira 10 e sábado 11 de junho: das 10 às 22

Como chegar: entrada gratuita

