Kendall Jenner, linda modelo americana

Kendall Jenner é uma modelo americana e celebridade da televisão. Ela nasceu em 3 de novembro de 1995 em Los Angeles, Califórnia, filha de Kris Jenner e Caitlyn Jenner, meia-irmã de Kylie Jenner.

Ela começou sua carreira de modelo em 2009, aos 14 anos, quando assinou contrato com a Wilhelmina Models. Em 2010, ela estreou na televisão no reality show Keeping Up With The Kardashians. Ela também apareceu nos reality shows familiares “Khloé & Lamar”, “Kourtney and Kim Take Miami” e “Kourtney and Kim Take New York”.

Kendall começou a ganhar Fama internacional como modelo em 2014, quando ela apareceu nas capas da Vogue e da Harper’s Bazaar. Em 2015, a revista Forbes a classificou como a modelo mais bem paga do mundo, ganhando US$ 22 milhões.

Ela é a modelo mais seguida no Instagram há anos e também se tornou embaixadora global da marca de cosméticos Estée Lauder.

Começos

Jenner argumentou em uma entrevista que Sua infância foi “muito normal” Nunca tratada como uma celebridade, ela frequentou a Sierra Canyon School, onde jogou vôlei, entre outras coisas.

revelou à imprensa que Sua mãe, Kris, a empurrou para se tornar modelomas ela estava hesitante sobre a idéia.

para ele Pela primeira vez na TV, ele estava no episódio piloto de The Simple Life Com a família dele.

A partir de 2009, Kendall Jenner começou a aparecer regularmente no programa de TV Keeping Up With the Kardashians, que acompanha sua família e assinou um contrato com a Forever 21 para uma linha de roupas para jovens.

No ano seguinte a encontramos na tela grande em “This is life”.

A fama começou em 2012

Em 2012, Kendall Estreia como modelo Nas passarelas da Mercedes-Benz Fashion Week. No mesmo ano, ela assinou um contrato com a grife Pac Sun com a meia-irmã de Kylie.

Kendall foi selecionado como vParte da campanha publicitária Forever 21 Spring Ela fez para a Teen Vogue e a linha de roupas para jovens da Macy’s, INC International Concepts.

Desde 2014 apareceu Nas capas da Vogue e da Harper’s Bazaar Assim como em várias outras campanhas publicitárias, como a lingerie La Perla e a linha de roupas juvenil Estée Lauder.

destaque em Muitas campanhas publicitáriasincluindo produtos da marca de joias Cartier, linha de lingerie La Perla, linha de roupas para jovens Estée Lauder e linha de cosméticos MAC.

Kendall também Destaque nas capas de muitas revistasincluindo Vogue, Harper’s Bazaar, Marie Claire e Cosmopolitan.

entre Encontramos outra cooperação importante como testemunho Na linha de roupas para jovens da Adidas, a linha de óculos de sol Oakley, a linha de joias Bulgari e algumas fotos de Michael Kors.