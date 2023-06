Leão e Gêmeos ouvem suas vozes

Seu horóscopo de hoje, quarta-feira, 7 de junho, parece gritar para nós o quanto é importante lutar por nossas ideias e também por nossa liberdade de expressão. Lilith em Leão é o sextil do Sol em Gêmeos: ninguém pode te calar! Nas previsões estelares, o signo da sorte é Gêmeos, enquanto Escorpião é o signo da sorte.

EU’horóscopo de hojeQuarta-feira, 7 de junho, e as previsões prevêem amor, trabalho e sorte.

O horóscopo de hoje nos fala de liberdade e independência acima de tudo dos esquemas sociais tradicionais. O Sol em Gêmeos está em sextil perfeito com Lilith em Leão enquanto a Lua em Aquário, símbolo da inovação e da vanguarda, se une a Plutão e se opõe a Vênus. Não temos medo de fazer ouvir a nossa voz, mesmo quando rompe com séculos de tradição.

Hoje, a Lua ingressa em Aquário por volta das 11h e fará de Escorpião o escolhido sinal infeliz hoje e geminianos sinal de sorte. Como se ele precisasse!

Áries

Você se sente pronto para tudo hoje com esta Lua despertando seu desejo de confronto com a sociedade e, graças a Marte e Vênus, você recebe uma força harmoniosa como a das ‘borboletas’ na ginástica rítmica. Assim como Gabriela Boas, a primeira italiana a entrar na categoria mais de oitenta do triatlo. Você aceita desafios quase impossíveis.

amor Devore-o como uma montra de pastelaria cheia de casais.

um trabalho Você tem que se certificar de que todos estão em posição de sentido, barriga para dentro e peito para cima.

saúde: Tal como os atletas nacionais, também se pode saltar mais de um metro sem impulso e com os pés juntos.

Dica do dia: Ela adora mostrar uma história incrível.

voto 7 e meio

touro

Você concorda totalmente com o último estudo científico que afirma que ficar com ex-namorados é como um verdadeiro psicopata. Você que é particularmente diferente nos amores até com Vênus contra e com a peculiar Lua, hoje prefere silêncios mais educados e respeitosos e sombras definitivas. É claro em ambos os lados.

amor: Estou sem beijos e guloseimas que guardei na minha gaveta trancada para emergências.

um trabalhoVocê está pronto para agredir verbalmente qualquer um que fizer a menor objeção a você.

saúdeNem mesmo oito horas de sono reparador podem reviver seus membros cansados.

Dica do dia: É sobre o filme A Megera Domada.

voto 6-

gêmeos

Você é tão bem cuidado por Vênus e pela Lua que se sente absolutamente invencível. com aqueles vibrações positivas Você também é imune ao azar. Realmente parece que sua atitude perante a vida é a mesma do escocês Joe Cameron, bravo e corajoso por natureza, que se recupera de doenças mais rapidamente do que a média nacional justamente pela natureza de sua vida. Seu bom humor pode curar o mau humor das pessoas ao seu redor.

amorVocês são amantes interessados ​​nas preferências de seu parceiro.

um trabalho: Você precisa se animar mesmo durante os encontros mais perigosos com o super mega chefe.

saúde: vibrar mesmo quando o toque do seu telefone toca, você não consegue ficar completamente parado.

Dica do dia: Faça um curso para se tornar um mestre de Zumba.

voto 6 e meio

Câncer

Você gostou muito de ser o signo mais romântico de todo o zodíaco que conseguiu surpreender seu parceiro com buquês de rosas vermelhas entregues no escritório. Agora que Vênus o cumprimentou, a excessiva racionalidade de Mercúrio domina suas escolhas. Também está de bom humor a filha de Channing Tatum, que diz ao pai para cortar os sons hilários quando ele está lendo uma história para dormir, comentando que é muito embaraçoso.

amor: Você está procurando o amor do filósofo existencial.

um trabalho: Envie e-mails para seus colegas com correções e notas no estilo do ensino fundamental.

saúde: Espelho, de manhã, você evita como um telefonema da sua doce sogra.

Dica do dia: Leia um clássico atemporal como O Leopardo.

voto 7

Leão

Enlouquecer com Vênus e Marte em seu signo aumentando seu desejo de ficar fisicamente nu e ser batido como o Damiano de Måneskin no palco. Nem a lua torta de hoje pode fazer você pensar um pouco. Com tanta vontade de mostrar 100% dos centímetros de sua pele, você pode escolher um pouco de relaxamento em uma praia nudista como a praia de Guvano, localizada em Vernazza, um dos lugares mais bonitos de Cinque Terre.

amorVocê quer rolar sob os lençóis com seu parceiro pelo menos três vezes ao dia, como durante as refeições.

um trabalho: Você só quer fazer videochamadas para aproveitar seu famoso charme.

saúdeMesmo sem treinar, você está pronto para correr uma maratona sem uma gota de suor.

Dica do dia: Prepare a pele para os primeiros dias de praia com um autobronzeador.

voto 7-

Bakr

Você é sempre generoso com bons conselhos, graças a Mercúrio fazendo cócegas em suas sinapses. Você é tão sábio que certamente foi sua a ideia de promover a cidade de Elulai na Sardenha como um destino de negócios inteligente ideal para cidadãos americanos, oferecendo acomodação pelo preço simbólico de apenas um euro. Você demonstra suas capacidades intelectuais superiores diariamente.

amor: Você sabe ser legal, isso é o suficiente.

um trabalho: Você pode consultar mais facilmente do que o mecanismo de pesquisa do Google.

saúde: Você pode manter tudo sob controle, até mesmo o clique da vaca.

Dica do dia: Ele mostra um vestido estilo peixe.

voto 8

equilíbrio

Seu coraçãozinho bate descompassado como uma conga nas músicas disco de Cerrone. Assim como Nilla Zilli quando ela abraça seu novo bebê Anna Blue pela primeira vez. Vênus e a Lua transformam você no doce amigo perfeito para presentear sua mãe e sua tia imediatamente em casa.

amorVocê é doce como um marshmallow.

um trabalho Tudo o que você precisa é de um simples olhar para fazer com que todos os seus colegas e até mesmo seu chefe façam o que você quiser.

saúde: Você é perfeito como Taylor Swift no palco em seus shows.

Dica do dia: Coloque um batom vermelho ardente no início da manhã.

voto 6-

o escorpião

Sei que você gostaria de receber a mesma atenção que Giuseppe Crociani toda vez que abordar qualquer assunto. Infelizmente com Mercúrio e Vênus também contra a lua torta, toda vez que você abre a boca ouve os insultos dos espectadores interferindo no famoso programa do jornalista romeno. Por enquanto, você deve escolher a natureza firme de um monge zen em meditação.

amor: Você esqueceu com roupas molhadas na máquina de lavar que nunca pendurou antes.

um trabalhoAntes de responder cartas ou e-mails, faça pelo menos cinco minutos de treinamento autógeno.

saúdeVocê se sente tão ágil quanto um elefante em uma loja de vidro.

Dica do dia: Vá ao spa de unhas para obter uma manicure perfeita.

voto 5

Sagitário

Você é atrevido e lisonjeiro como Remy supostamente, que comemora seu aniversário anunciando que tem 35 anos, quando na verdade ela tem 43 anos porque os anos de prisão e cobiça são demais para ela. Você só se sente plenamente vivo quando está em movimento porque, com Vênus, Marte e a Lua ao seu lado, você precisa se expandir em todas as direções e avenidas do globo.

amor: O hormônio enlouqueceu porque está no meio da estação de acasalamento.

um trabalho: você sempre joga tarralucci e vinho sob o pretexto de que é sempre a hora certa para um bom aperitivo.

saúdeVocê é o rei indiscutível da vida noturna em sua cidade.

Dica do dia: Aprenda a dançar no Tik Tok.

voto 7 e meio

Capricórnio

Tem a mesma altivez presidencial de Mattarella no Altar do Soldado Desconhecido por onde passam as setas tricolores. Em qualquer situação, graças a Júpiter e Mercúrio, você sabe exatamente como agir e nunca decepciona as expectativas. Quando se trata de perfeição booleana, você é tão preciso quanto os três dígitos após o ponto decimal.

amor: Agora que você está de volta aos trilhos, mantenha o ritmo do seu saudável passeio de domingo.

um trabalhoEm caso de dúvida, você é o colega em quem confiar.

saúde: Tire a poeira de suas roupas pessoais para ir à academia.

Dica do dia: Compre um novo par de sapatos.

voto 7

Aquário

Em seu coraçãozinho e em seus relacionamentos, há pouca agitação como na casa da famosa Natalie Portman, cujo marido a traiu por causa de uma ativista ambiental. Apesar da presença da Lua em seu signo, que traz um certo otimismo, você não pode se opor a Vênus e Mercúrio. Na verdade, assim que você vê seu parceiro se aproximando com um ar ameaçador, você fecha qualquer possibilidade de interação e comunicação.

amor: agora calma plana.

um trabalhoVocê está realmente cansado de cumprir os prazos de seu chefe.

saúde Quer aparecer no escritório com chinelos de piscina? Vou avisá-lo imediatamente que isso não é feito.

Dica do dia: Faça laminação de cílios e sobrancelhas.

voto 5 e meio

Peixe

A onda verde de suas ideias continua incansavelmente para lhe fornecer ideias verdadeiramente interessantes com Mercúrio fortemente estimulado por Netuno. Na verdade, você poderia ser a dupla de amigos que fizeram roupas de couro com fibras de aloe vera. Você sempre sabe surpreender com sua generosa criatividade.

amorKisa: Você sempre se dedica com muito empenho.

um trabalho: Todo mundo espera que você tenha cartola e número de coelho, como um mágico.

saúde: seu corpo é como um templo não engula nenhuma bobagem mesmo sob tortura.

Dica do dia: Descubra os festivais de verão que acontecem neste verão na Itália.

voto 8 e meio