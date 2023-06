‘Tonto de profissão’: Antonella Elia faz uma declaração chocante

Antonella Elia faz uma revelação chocante que deixa os fãs sem fôlego: ninguém podia acreditar em suas palavras

É uma das apresentadoras e colunistas que, com a sua ardente vontade de o conseguir, conseguiu ser uma referência para os programas dos anos 90, Antonel Elias. Durante sua carreira, ela foi por muito tempo a empregada oficial dos shows de Mike Bongiorno, e depois passou para o papel de competidora e comentarista em alguns dos programas de TV de hoje.

Antonella Elia teve sucesso graças ao popular programa criado por Gianni Boncopani, Não é Ray e graças à maravilhosa ironiaPrevisivelmente, trabalhei com alguns dos maestros mais interessantes da história da televisão; De Corrado a Mike Bongiorno via Alberto Castagna. No entanto, com este último, como muitas vezes é mostrado em algumas das entrevistas da mulher, ela nunca estabeleceu um sentimento tão bom e, portanto, um relacionamento tão excelente como o que teve com Mike Bongiorno.

Além disso, a mulher recentemente ganhou as manchetes por sua participação no popular programa Big Brother Vip, primeiro como competidora e depois, por um curto período, como comentarista de Pupo. Hoje, a mulher está associada a Pietro Delle Piane, seu grande homem com quem reencontrou a felicidade e a serenidade.

Antonella Elia e as chocantes revelações sobre sua carreira

Como esperado, Antonella alcançou popularidade na década de 1990 graças ao seu papel na TV como mordomo. No entanto, seu verdadeiro sonho sempre foi trabalhar no teatro como atriz. O primeiro a notá-la foi Corrado, que a convidou para participar do conhecido show La Corrida.

Sobre essa experiência, Elias disse: “Você me pegou. Eu fiz ele rir, ele adorou meus deslizes naturais, apostou muito no improviso e usou minha bobagem para dar show.”

Em entrevista ao Corriere della Sera, a showgirl e comentarista revelou qual é o seu sucesso e como o vive: “A carreira de Dizzy com certeza, eu era apenas um ganso. Todos com quem trabalhei exigiam que eu fosse pateta e engraçado, e ninguém me treinou para ser sério, educado ou profissional. Sinto-me um pouco envergonhado quando me vejo novamente, parecendo um adolescente de 30 anos.

Além disso, com Non è la Rai, ela passou a ser apreciada na rua e reconhecida como popular entre as mulheres: “Sempre vivi muito mal a popularidade, nunca achei legal, Pelo contrário, o caos de crianças tagarelando esperando por nós do lado de fora dos estúdios me deixou nervoso. eu estava perguntando: Como isso é possível? Eu entro lá, não faço nada por uma hora e eles me pagam.”