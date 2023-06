7 de junho: uma virada no caso de Giulia Tramontano

Retorna um novo compromisso para quem viu? Hoje à noite, 7 de junho, às 21h20 no Rai3. Federica Sciarelli retorna ao caso de Giulia Tramontano pela segunda semana após a confissão do namorado. A apresentadora e seu painel de especialistas também abordarão outros desaparecimentos que atraíram a atenção da mídia nos últimos anos.

Federica Ciarelli Retorna ao vivo às 21h20 de hoje, 7 de junho, no Rai3 para um novo episódio de quem viu?, a figura que trata do mais misterioso dos desaparecimentos. Junto com sua equipe de produção, a líder acompanhará os efeitos de um caso Júlia Tramontano Abrir portas para novos cenários possíveis. Além disso, a equipe de transferência Rai3 retorna ao estado Liliana Reznovic Aguardando a decisão do juiz.

Ela lidou com os maiores desaparecimentos e, desta vez, quer mais uma vez dar sua contribuição a um dos recentes desaparecimentos que chocou toda a Itália. Federica Sciarelli depois de lidar com um caso Emanuela Orlandia partir do misterioso desaparecimento da menina Maddy McCann, cuja investigação reabriu em Portugal, desta vez analisa em detalhe o caso de Julia Tramontano. A jovem de Nápoles que foi assassinada pelo namorado Alexandre Empanitello No sétimo mês de gravidez. eu descobri a mulher traição contra ele e entrou em confronto com seu parceiro, que em um momento de transe, de acordo com a reconstrução inicial, ele decidiria matá-la. O homem estava tendo um caso com outra mulher, também grávida, com quem ele insistia em ver naquela noite. O que poderia acontecer se o suposto amante concordasse em se encontrar? Federica Sciarelli e sua equipe tentarão tirar todas as dúvidas sobre a história.

quem viu? Progresso: Dúvidas permanecem sobre o verdadeiro plano de Alessandro Empanitello

O caso que chocou toda a península nas últimas semanas é do protagonista de A quem viu?. Primeiro o anúncio do desaparecimento de Giulia Tramontano, justamente pelo namorado. Após sua confissão e a descoberta do corpo da menina morta grávida de sete meses. Na mesma noite, parece que Impagnatiello também tentou ver sua amante, apenas meia hora após o assassinato, mas a mulher teria sido Recusar o convite. um time quem viu? Verifique por um segundo cenário possível O que teria acontecido se os dois tivessem se encontrado. Federica Sciarelli também hospeda i testemunhas da história e irá refazer todo o status com vídeos, fotos e mensagens.

Também deixará espaço para outros desaparecimentos que chocaram a Itália e além nos últimos anos. Federica Sciarelli voltará para falar sobre o caso Liliana Resinovich, aguardando liberação decisão do juiz. Ministério Público pede arquivamento do caso, porém Seus familiares querem a verdade Eles exigem a continuação da investigação. A mulher desapareceu em circunstâncias misteriosas e seu corpo foi encontrado morto cerca de um mês depois. Haverá também apelos, denúncias e pedidos de ajuda de pessoas em dificuldade.