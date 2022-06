Cartões, um entretenimento que todas as gerações vão adorar. Quais são seus jogos favoritos por idade?

O tempo passa e os jogos de cartas permanecem. Apesar do advento do desenvolvimento tecnológico e da Internet, mesmo as novas gerações não abandonaram as tradições e entretenimento que acontecem em nosso país há vários séculos. Os jogos de cartas se adaptaram completamente ao longo do tempo, considerando que existem muitas variações de sua versão digital na web. Obviamente, mesmo que você tenha crescido em meio ao desenvolvimento tecnológico Nosso país ainda está atrás de outros países europeus Deste ponto de vista, as crianças mais novas preferem as versões online às físicas, pois são mais rápidas e acessíveis. No que diz respeito ao setor de jogos, a atividade mais popular é o poker, que é conhecido em todo o mundo, mas cuja história é desconhecida por muitos.

Pôquer

Suas origens são muito antigas e ainda incertas, devendo remontar a cerca de 1.000 anos. De acordo com alguns testemunhos, o poker espalhou-se lentamente, atravessando diferentes países e culturas. Alguns historiadores atribuem o nascimento do pôquer a um jogo muito semelhante inventado pelo imperador chinês no século 10, e outros acreditam que ele é descendente de um jogo de cartas persa chamado "As Nas", que remonta ao século 16. A Europa deve a difusão do poker à influência americana na época marcada pela Primeira Guerra Mundial ou até antes, se preferir, à descoberta da disciplina pela Rainha Vitória em 1871 graças aos ministros americanos. O advento da Internet, como já era esperado, tornou o poker mais popular, levando ao nascimento das primeiras salas de poker online no início dos anos 2000.

burako

A situação da geração mais velha é diferente da dos homens e mulheres de meia-idade. Nesta área, o jogo favorito deste último parece ser o Burraco. É um jogo de cartas tradicional da família “Pennicola” nascido em 1940 no Uruguai e posteriormente importado para a Itália por volta da década de 1980. Também neste caso, como no poker, são usadas cartas francesas. Curiosa é a história sobre a origem do nome, que vem da língua portuguesa e significa “peneira”. A definição está relacionada ao princípio do jogo, que prevê manter as cartas que são úteis e o processo de se livrar daquelas que você não precisa. Burraco se espalhou principalmente na Puglia e na vizinha Molise, e depois se espalhou para outras regiões italianas. Até o momento, existem cerca de 3 milhões de jogadores na península que, ocasionalmente ou não, têm que lidar com muitas pequenas mudanças que foram feitas nos regulamentos ao longo dos anos. O burraco é praticado principalmente de duas maneiras diferentes: esportes amadores e competitivos. Este último é cada vez mais popular, tanto que o número de eventos esportivos na Itália aumenta exponencialmente a cada ano.

Escopa e Briscola

Para os mais velhos, aqueles que agora serão os avós das novas gerações, os jogos de cartas preferidos são Scopa e Briscola. O primeiro é um jogo muito antigo, segundo alguns testemunhos retirados de um jogo espanhol chamado “Escoba”, que tinha uma plataforma muito semelhante à que conhecemos hoje. De acordo com outra hipótese, as origens da Scopa remontam ao século XV e descendem de outros dois jogos ibéricos: Primiera e Scarabucion. A Briscola não é muito mais recente que a Scopa, tanto que o seu nascimento é atribuído ao período por volta do século XVI, na Holanda. Segundo os historiadores, o jogo foi importado para a Itália pelos franceses e posteriormente assumiu uma conotação tricolor típica após várias modificações.