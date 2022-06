Famosa ilha 2022, finalista, Nicholas Vaporidis é o vencedor

Ilha famosa de 2022, o lançamento de reality show de maior duração já terminou na segunda-feira, 27 de junho. 99 dias em Honduras para os intocáveis ​​que começaram esta aventura desde o primeiro dia. O vencedor é Nicholas Vaporidis Isso é melhor do que Lucas Davry (vice-campeão) e acima Carmem de PetroMedalha de bronze.

Famous Island 2022, final ao vivo na segunda-feira, 27 de junho. Desaparecido pouco antes do início do último episódio do reality show que você apresentou Lugar de Elari e com Vlamidir Luxúria e colunista de Nicolas Savino. De Honduras, liderando a conexão com a Itália, dois mil. A versão mais longa do programa será encerrada esta noite. Quem vai coroar o vencedor entre Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Mercedes Henger, Mariella Devites e Luca Davre? Isso foi determinado pelo voto dos espectadores em quatro canais: aplicativo Mediaset Infinity, site, Smart TV e SMS.

Famous Island 2022, os finalistas

São 6 finalistas nesta edição da Ilha dos Famosos: Nicholas VaporidisE a Carmem de PetroE a Nick Luciani, Mercedes HengerE a Marialura Davits E a Lucas Davry. Na web, durante as semanas de transmissão, Nicholas Vaporides e Carmen Di Pietro certamente tiveram uma base de fãs forte, entre os concorrentes mais queridos de que falamos. O ator muitas vezes esteve no centro das discussões e comparações dentro do reality show, mas sempre triunfava nas transmissões televisivas, conseguindo conquistar a simpatia e o favor do público. A abordagem de Carmen Di Pietro ao programa varia, e muitas vezes é comédias voluntárias e engraçadas com suas versões, aforismos “revisitados” e dores de fome. Mas os finalistas não devem ser subestimados. Nick Luciani, do I primo di Campagna, ganhou muitos programas de TV enquanto Marialaura Devitis, depois de participar de “The pupa and the nerd show”, se juntou ao programa, com Mercedesz Henger. E ambos conseguiram chegar às semifinais, embora muitas vezes estivessem no centro das transmissões televisivas. Luca Daffrè também continua a fazer parte do reality show “In Running”, mas é recompensado com favores do público. Quem será o vencedor, incluindo 6?

Nós do TvBlog estaremos acompanhando a final de L’isola dei Famosi ao vivo através do live bloggingpara curtirmos juntos um último encontro com esta versão (mais longa) do reality show Canale 5. São 21h30!