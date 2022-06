Sky, próximas notícias em julho de 2022

A programação da Sky não dá sinais de sair de férias, pelo contrário, o programa ainda é rico e heterogêneo, incluindo séries, filmes, documentários e muitos títulos que são capazes de garantir a qualidade de entretenimento a que o público está acostumado. Falando em séries de TV, outras novidades começam na Sky em julho, como subiralém das novas temporadas dos títulos já conhecidos, entre os quais se destaca o cult WestworldJá em sua quarta temporada, Das sapatos E a Lista negra. Na já rica programação do Sky Cinema, também há muitas estreias como filmes internacionais lua cair E a luz negra e filmes italianos Era uma vez um crime E a eu corro pra você.

Os entusiastas da natureza, ecologia e cultura pop em 360 graus vão encontrar pão para os dentes em julho, em canais dedicados (Sky Nature, Sky Documentaries e Sky Arte). Finalmente, os fãs do X Factor podem moderar as expectativas da nova temporada de talentos com o X Factor – Top Auditions (a partir de quinta-feira, 28 de julho às 21h15 no Sky Uno e transmitido no NOW, também disponível sob demanda), que recria momentos especiais de audições em dez anos do programa (de 2011 a 2021).

Aqui está um guia para todos os lançamentos e títulos de julho de 2022 na Sky.

Sky, a série de TV em julho de 2022

• Senhora Raposa – Primeira exibição no Sky Investigation e transmissão no NOW, também disponível mediante solicitação, a partir de sexta-feira, 1º de julho, às 21h15

Aparentemente, Sylvia Fox é “simplesmente” uma mulher inteligente, na casa dos quarenta anos que, quando questionada sobre seu trabalho, insinua uma carreira modesta no serviço público, ignorando os pequenos detalhes de ser uma espiã britânica de alto escalão. Sylvia chega à Itália para o casamento da sobrinha, esperando umas férias tranquilas. Mas quando o noivo desaparece, reaparecendo como um cadáver na lagoa no fundo de seu jardim, Sylvia é forçada a investigar para resolver o mistério e salvar sua sobrinha do desastre.

• WESTWORLD (Temporada 4) – Segunda-feira, 4 de julho às 21h15 exclusivamente no Sky Atlantic e transmitido no NOW, também disponível mediante solicitação

aventuras miseráveis Westworld, o aclamado drama de ficção científica de Jonathan Nolan e HBO. Esta quarta temporada altamente antecipada, que vê o retorno de Evan Rachel Wood não mais como o robô Dolores, mas como um novo personagem, continua a investigar a natureza humana, em uma jornada sombria sobre o destino da vida consciente na Terra.

• enfermeiras – Segunda-feira, 4 de julho às 21h15, primeira exibição na Sky Serie e transmissão no NOW, também disponível mediante solicitação

desembarcou na Itália enfermeiras, um drama médico coral ambientado na unidade de emergência do Hospital St Mary em Londres e dedicado a cinco novas enfermeiras que devem enfrentar seu novo emprego, uma verdadeira montanha-russa entre a vida e a morte, enquanto lutam para separar o campo profissional de seu próprio aventuras. Os cinco jovens esperam a vida inteira: crescem, caem, se preocupam e se emocionam quando aprendem a cuidar de seus pacientes e, acima de tudo, de si mesmos. Eles logo percebem que a única maneira de se livrar deles é confiar um no outro.