Entre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento estão 8 italianos

Todos os anos é publicada uma revista especializada diversoReúne entre seus membros as 500 figuras mais influentes do mundo do entretenimento Diversos500. Na edição deste ano ficou em primeiro lugar Roberto Iger, CEO da The Walt Disney Company e líder da operação que fundiu a Fox à grande empresa do Mickey Mouse e lançou a plataforma Disney+, também traz os nomes de oito personalidades italianas. Aqui estão eles.

Os italianos mais influentes no setor de entretenimento:

Andrea Crosati

Começou a trabalhar na Fremantle, produtora e distribuidora de televisão britânica de propriedade do Grupo RTLA, no final de 2018, ajudando a expandir os filmes de alta qualidade do grupo. Na Sky Italia, Scrosati encomendou algumas séries de TV populares, como Gomorra E O jovem papa Com Jude Law. Scrosati também supervisiona as operações da empresa no sul da Europa: Itália, Espanha, França e Portugal, bem como Brasil, México e Israel.

Ricardo Tosi

Tosi dirige a empresa de cinema e televisão Cattleya, que fundou em 1997, onde gerencia a produção. De 2011 a 2016 foi Presidente da ANICA (Associação Nacional das Indústrias Cinematográficas, Audiovisuais e Multimédia). Recentemente, o empresário se dedicou à televisão e em 2019 Cattleya coproduziu a série Sky Original Rômulo.

Guglielmo Marchetti

Fundador, presidente e CEO da Notorious Pictures, foi anteriormente diretor de vendas da The Walt Disney Company e presidente do Moviemax Media Group. Sua empresa, fundada em 2012, possui uma biblioteca com mais de 800 títulos.

Rafaela Leon

Quando você tem um pai como Sergio Leone, a paixão pelo cinema fica no sangue. O mesmo aconteceu com Raffaella Leone, parte ativa do Leone Film Group, empresa independente de produção e distribuição cinematográfica e audiovisual fundada por Sergio Leone em 1989 e listada no mercado AIM Italia em 2013 (os acionistas majoritários são filhos do diretor , Andrea e Raffaella Leone). Até 2012, Leone distribuía principalmente filmes para televisão, mas há alguns anos entrou na distribuição teatral.

Paulo del Broco

Del Broco, nascido em 1963, é diretor de cinema, jornalista e professor universitário. De 1990 a 1991 trabalhou na Esso Italiana SpA na área de avaliação de negócios no departamento de marketing. Ele ingressou na Ray em 1991 e em 1993 mudou-se para a Ray 2, onde trabalhou no planejamento de rede. Em 2000, no nascimento da RAI Cinema SPA, foi responsável pela administração, finanças e controlo da nova empresa e alguns anos depois, em 2007, foi nomeado Diretor Geral da RAI Cinema.

Alberto Barbera

Depois de colaborar com diversas revistas e editar vários programas de televisão para a Rai, em 1982 Barbera iniciou sua colaboração com o Festival Internacional de Cinema Giovanni (hoje Festival de Cinema de Turim) como primeiro assessor de imprensa e depois secretário geral. De dezembro de 1998 a abril de 2002 foi diretor do Festival de Cinema de Veneza.

Carlos Chatrian

Em 4 de setembro de 2012, tornou-se diretor artístico do Festival de Cinema de Locarno, evento de cinema independente. Publicou numerosos artigos e estudos sobre cineastas e ministrou cursos de cinema em diversas escolas. Diretor Adjunto do Festival de Cinema de Alba, foi membro do comitê de seleção do Festival dei Boboli de Florença e do Festival Neon Visions du Réel.

Píer Silvio Berlusconi

Filho de Silvio Berlusconi, é acionista da Fininvest, holding da família Berlusconi que controla o grupo Mediaset, do qual é vice-presidente executivo e diretor-geral. Berlusconi nasceu no departamento de marketing da Publitalia, unidade de publicidade da Mediaset.

