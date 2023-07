A heroína da Ilha da Tentação, Gabriella, aceita a sedutora e deixa Giuseppe. Philip foi forçado a intervir

Gabriela é a rainha da ilha da tentação, depois de “Bastardo e Zozos”, hoje cult nas redes sociais, aceita a sedutora e finalmente se vinga do namorado Giuseppe que “a encheu de chifres por sete anos”

Ilha da Tentação, Alessia e Davide saem juntos: «Se jogares str*zo, eu chamo o Filippo»

Ilha da Tentação, todo mundo é louco por Gabriella e seu “passado”. Sua legenda de mídia social: “Não se preocupe, seja um tronista”

Depois dos inúmeros vídeos de Giuseppe difamando a namorada flertando com solteiras, Gabriela decide mudar de ideia e se aproxima perigosamente de um dos solteiros, até acabar na casa onde não há câmeras.

Giuseppe enlouquece e pede para enfrentá-lo imediatamente durante o terceiro episódio de Ilha da Tentação, e assim que vê a namorada começa a gritar “todo mundo te disse para não pecar antes de sair” Filippo Bisciglia deve intervir “homens em silêncio”, Gabriela quase exulta “Estou feliz que o bastardo sofre.”

Gabriela mostra ao namorado todos os vídeos que viu, mas Giuseppe só pensa no cu que fez diante das câmeras «Vim aqui porque estava doente, ele me encheu de chifres por 7 anos e desde janeiro está mais frio . Ele veio aqui porque eu tinha que confiar nele e em vez disso saiu um pinnetto no primeiro dia você tem que ter coragem de me dizer na cara que a gente se conheceu muito jovem e você quer ficar de fora”

“Tenho 24 anos, quero mais espaço, eles me machucam com palavras”, Giuseppe tenta se justificar.

Corajosa e muito madura, Gabriela admite que aceitou o sedutor na casinha enquanto Giuseppe não suporta admitir que também o teria feito se não fossem as câmeras. É motivo de orgulho para American Boy e ele decidiu deixar o show por conta própria

Mesmo Gabriella não tem intenção de refazer seus passos e os dois se separam. Mas talvez não tenha acabado, e Filippo Bisciglia mantém todos grudados na TV.

