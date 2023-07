Roma, o Eternal City Motorcycle Show está de volta

A sétima edição do Eternal City Motorcycle Show, o evento de referência para os motociclistas do centro-sul da Itália, agendada para os dias 23 e 24 de setembro no evocativo local do Palazzo dei Congressi em Roma, está chegando. Nesta data, as mais importantes empresas do setor, todos os grandes fabricantes de motocicletas e os melhores fabricantes, produtores e distribuidores de acessórios e vestuário estarão presentes no Palazzo dei Congressi, em Roma. Convidados vips do mundo todo… Um verdadeiro festival de duas rodas com música, festas, shows, muita diversão para os motociclistas e muito mais.

O evento será desenvolvido em 4 áreas: Na primeira parte ao ar livre com vista para o Viale Kennedy, graças aos demo tours oficiais, os visitantes terão a oportunidade de testar os novos modelos dos dois fabricantes. Estarão presentes as seguintes marcas: Aprilia, BMW Motorrad, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Indian Motorcycle, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Moto Morini, Royal Enfield, SWM, Triumph, Yamaha… área de estacionamento Para a venda de motocicletas usadas, que serão gerenciadas pela Moto.it. Na parte interior do evento, as empresas e marcas mais prestigiadas irão mostrar as suas novidades, treinadores com as mais recentes motos de espetáculo e artistas que se apresentarão em sessões de performance ao vivo.

Continuando, voltaremos a aventurar-nos na zona ‘open air’ que acolherá o palco dedicado à animação e espectáculos, rodeados por uma deliciosa oferta de comida de rua local. Será uma grande festa biker com bandas ao vivo, DJ sets e shows. Além disso, na noite de sábado, o terraço superior do Palazzo dei Congressi receberá o evento que celebrará o 40º aniversário do HOG – Harley Owners Group, com centenas de motociclistas de toda a Itália, Espanha e Portugal, que poderão desfrutar um panorama de tirar o fôlego e admirar de uma localização privilegiada para o Palazzo della Civilta Italiana, conhecida como a “Praça do Coliseu”. O evento é organizado em colaboração com a Harley-Davidson Italia e HOG Italia.

Além de testar e mostrar as últimas motos de produção, a Cidade Eterna se destaca como um dos eventos de referência no cenário custom. Os organizadores sempre fizeram questão de destacar os artesãos, artistas e todas as pessoas que criam e produzem obras que se transformam em arte, cultura e moda. Serão mais de 60 designers sob medida: especialistas de todas as regiões italianas, de toda a Europa e com convidados internacionais. Dos Estados Unidos, Bob Seger, do lendário Indian Larry Workshop, Frisco Joey, o designer visual do Club Style, retorna direto de São Francisco, o ator, boxeador e motociclista Chuck Zito; o artista australiano Russell “MOW” Murchie; Do Japão, Emi Suganuma e Sunny Yano de “Mooneyes”.

As motos serão avaliadas por um júri internacional que escolherá as melhores motos chopper da região para o novo “Chopper’s Coliseum Show”. Um dos prêmios mais cobiçados será, sem dúvida, o que Muñiz receberá: o designer da moto favorita de Emi e Sunny será recompensado com uma viagem ao Japão e tratamento VIP no Yokohama Hot Rod Custom Show 2023. Entre os vários prêmios especiais também está a oferta do distribuidor Zodiac, no valor de 1.500€, para o “Best of Show”. Os visitantes também poderão ganhar um novíssimo Royal Enfield Meteor 650 tentando a sorte em busca do bilhete premiado.

Haverá também uma área dedicada à exibição de carros americanos antigos que foram restaurados e customizados pelos Rumblers e clubes de automóveis tradicionais porto-riquenhos. Você compartilhará os principais fatos italianos do costume quádruplo. A Cidade Eterna, também nesta edição, vai homenagear o Japão por meio de apresentações e exposições em colaboração com o Japan Tourism Bureau. Haverá muitas exposições e atividades que enfatizarão a conexão do evento com a cultura japonesa.