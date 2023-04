Hamilton sobre Piqué: ‘Não há lugar para racismo’ PaeseRoma

Lewis Hamilton saudou a decisão do tribunal de Brasília sobre o “caso” de Nelson Piquet. O piloto da Mercedes respondeu positivamente às perguntas sobre o caso de Piquet, responsabilizando o tricampeão mundial pelo que disse.

Os fatos remontam a novembro de 2021 quando, Durante um podcast, o ex-piloto brasileiro abordou o encontro entre Lewis Hamilton e Max Verstappen no GP da Inglaterra com comentários imprecisos.

Mais tarde, ele se desculpou por não entender as palavras que usou. Neste contexto, afirmou ainda que o termo que utilizou não se destinava a ser entendido em sentido pejorativo mas sim como “Uma definição amigável e coloquial do português brasileiro como sinônimo de “menino” ou “pessoa”. Não tinha a intenção de ser ofensivo.”

No entanto, muitos não gostaram dessa pergunta e Na semana passada, Piqué foi citado na JustiçaApós o trabalho de quatro grupos, incluindo a Aliança Nacional LGBTQ+ no Brasil.

A exigência feita era de multa de cerca de 10 milhões de riais (cerca de 1,58 milhão de libras) por danos morais. A decisão da Vara Cível de Brasília acolheu o pedido, mas com multa igual à metade do valor. O juiz decidiu que esta penalidadeVai não apenas refletir a função restauradora da responsabilidade cívica, mas também do ponto de vista punitivo na função de uma futura sociedade livre de atos como racismo e homofobia”.

Hamilton defende a decisão

Lewis Hamilton, que atualmente compete no Grande Prêmio da Austrália, expressou sua satisfação com a decisão do tribunal e que “Estou convencido de que nenhum espaço deve ser dado a pessoas cheias de ódio”.

Em seguida, quis agradecer ao governo brasileiro, elogiando o fato de que “Racismo e homofobia são inaceitáveis ​​e não deveriam ter lugar em nossa sociedade. Estou feliz que eles mostraram que estão prontos para algo.”

Ele acrescentou mais tarde:Várias realidades governamentais que caminham nessa direção. Muito pode ser aprendido com isso.”