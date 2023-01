Maneskin retorna como ator convidado em Sanremo – Musica

A partir dessa etapa, com Zitti e Buoni, começa sua marcha triunfal para o topo do mundo em 2021. É aí que se preparam para voltar, grandes convidados para a terceira noite de San Remo, quinta-feira, 9 de fevereiro, tendo inaugurado simbolicamente edição do ano passado. Maneskin é a surpresa anunciada por Amadeus no Tg1 às 20h, convidado em estúdio com Damiano, Victoria e Thomas – Ethan ausente, em casa – no dia do lançamento do novo álbum ‘Rush!’ , que já alcançou o primeiro lugar na parada do iTunes em 20 países. “A novidade é que hoje à noite sou o quarto Manskin”, brincou Amadeus ao apresentar os artistas ao estúdio: “Ethan melhora logo”, desejo do diretor de arte, que divulgou um teaser às 13h30. Aguardou a chegada dos convidados no estacionamento do Saxa Rubra.

“Mal podemos esperar para voltar a Sanremo – disse Damiano – esperamos que sim, é sempre uma honra para nós.” “Eu os convido todos os anos independentemente”, ecoou Amadeus, “porque Sanremo é tão apegado a eles que tem uma vantagem quando um Manskin está lá.” O grupo é despejado na América, mas para o casamento fabuloso que celebram lançam Rush! Ontem no Palazzo Brancaccio, organizado pelo Spotify, com a presença de Alessandro Michele, e convidados, entre outros, Paolo Sorrentino, Paolo Dybala, Baz Luhrmann escolheu sua cidade: “Roma tem mansquins em seu coração”, confirmou Victoria. “O disco está indo bem, todos os ótimos comentários vêm dos fãs”.

Amadeus prometeu que chegariam a Ariston na noite de quinta-feira, “porque estiveram nos Estados Unidos até o dia anterior, vieram especialmente para Sanremo. Vocês verão o que acontece com Manskin, será pura energia”. Com 320 certificações em todo o mundo, sendo 18 discos de diamante, 253 discos de platina e 48 discos de ouro, a banda está indicada ao Grammy Awards 2023 – marcado para 5 de fevereiro em Los Angeles – na categoria Best New Artist, após fechar o ano de 2022 entre seus louros: entre os prêmios recebidos estão Canção de Rock Favorita no American Music Awards com “Beggin’” e Melhor Vídeo Alternativo no MTV Video Music Awards pelo vídeo “I Wanna Be Your Slave” (primeira absoluta para um artista italiano), um canção que também ganhou Top Rock Song no Billboard Music Awards. Maneskin também recebeu o prêmio de Melhor Novo Artista Alternativo no iHeart Music Awards de 2022, recebendo duas indicações para seu próximo lançamento: Grupo do Ano e Artista Alternativo do Ano. Após o festival, eles partirão no dia 23 de fevereiro para a turnê mundial, que passará por toda a Europa tocando nas arenas mais importantes da Itália e terminará com quatro datas especiais no Stadio Olimpico de Roma, nos dias 20 e 21 de julho, e em San Siro em Milão, nos dias 24 (esgotado) e 25 de julho. Já foram vendidos 500.000 ingressos para os shows de 2023.