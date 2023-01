Revolução Lua Nova – signo com referência

Sejam todos bem-vindos! Como vocês estão? No final da noite de sábado, 21 de janeiro, o Sol e a Lua se juntam ao primeiro grau de Aquário para dar vida a A primeira lua nova Deste ano! Não só isso: é também a segunda lua nova após o solstício de inverno, e isso faz com que coincida com ano Novo Chinês E com o início do ano do Coelho D’água. Na verdade, essas circunstâncias os tornam particularmente interessantes em alguns aspectos: na verdade, considerando que a lua nova em si tem tudo O poder dos começosEsta Lua Nova em particular inicia um ano muito dinâmico e interessante.

Como eu li no meu livroHORÓSCOPO 2023 – A RODADA DO ANO EM 12 ETAPASPara todos os signos do zodíaco, este é o ano de grandes reviravoltas, encerra tudo o que nos prende pelo medo de dar um passo em outra direção, medo do julgamento ou das expectativas decepcionantes dos outros, ou mesmo por insegurança ou indecisão. É um ano que nos leva à ação. Uma tendência mais independente, e antes disso, à ação assertiva e à afirmação pessoal: «Eu sou, goste você ou não! …

… e eu não estava mais disposto a sacrificar minha exclusividade pessoal no altar de uma vida tranquila, a me negar para preservar os equilíbrios que começavam a se estreitar para mim». Em suma, um triunfo de consciência e autoafirmação que podemos expressar musicalmente com obras-primas como “I am what I am” de Gloria Gaynor, com “This is me” de Keila Settle (da banda sonora de “The Greatest Showman” )) mas também de “Me ne frego” de Achille Lauro e um menos conhecido “Giungla” de Erica Mou (“Fica bem na modelo, mas não em mim!”).

Estas, se quiserem, são minhas sugestões musicais para começar com o pé direito em um ano que mudará muitas atitudes e trará a mesma “rebelião” saudável e independência em todo o zodíaco. Desse ponto de vista, a primeira lua nova do ano que se forma em Aquário (signo de liberdade e independência de julgamento) é um importante ponto de partida. Evoca exatamente aqueles primeiros tambores da revolução que começam a soar, primeiro baixinho e depois, gradualmente, em crescendo… até atingirem o seu clímax no decurso da primavera que se aproxima.

Mas vamos seguir em frente em ordem. A lua nova marca o início de uma novo ciclo lunar Nesse sentido, é muito semelhante à “semente”. Algo pequeno, quase invisível (a lua nova não pode ser vista com os olhos), mas com um enorme potencial de crescimento por dentro. O que semeamos na lua nova começa a ter conotações mais claras quatorze dias depoisneste caso com a Lua Cheia em Leão dos vizinhos 5 de fevereiroO que, se quisermos, representa o primeiro rugido de liberdade e auto-respeito. Em uma escala maior, então, e de forma mais organizada, os efeitos da lua nova são vistos Seis meses depoisneste caso com a lua cheia em Aquário no dia 1º de agosto.

E exatamente na metade do caminho entre esses dois momentos (início de fevereiro e início de agosto), está o céu em maio, quando Plutão estará em Aquário e Júpiter entrará em Touro, pois Urano (o planeta das grandes revoluções) já passou desde 2018). Isso provavelmente significa que em muitos casos O “pavio” que se acende com esta lua nova fará com que escolhas diferentes sejam feitas (em muitos casos também “rompendo” com o passado) No coração da primaverae nos levará a tocar a Terra Prometida Nova vida no verão. (contínuo)