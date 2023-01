Agnelli voa para o futuro, projeto da Superliga: o pano de fundo

Turim – André cordeiros Jamais deixará de amar a Juventus e ainda se permitirá os gestos de um verdadeiro amante, de quem vai a campo quando é preciso paixão, não capricho. Ele também não vai parar de trabalhar na reforma que o futebol europeu precisa desesperadamente, para que não estrague uma temporada de cada vez. Ontem ele deixou a presidência da Juventus e sua posição nos conselhos da Exor e da Stellantis. A partir de hoje é um homem livre de quaisquer constrangimentos, que pode escolher o seu futuro e defender-se com mais leveza nas batalhas legais. Isso é o que ele queria, isso é o que ele disse a John Elkan Nenhuma briga de família, nenhuma pressão do primo. Na verdade é Ajay banga Presidente da Exor, Ann Carlos tavares , CEO da Stellantis, disse a ele que um possível julgamento não teria criado um constrangimento particular, seja por conhecer a situação ou por não considerá-la particularmente grave. Andrea preferiu recuar, para não pensar. Por outro lado, não abandona a família, pois ainda é o terceiro acionista do espólio de Giovanni Agnelli B.V. que abrange todo o império, deixando apenas as obrigações oficiais. Pelo menos por agora.

A partir do projeto, Agnelli deverá se envolver em um projeto de uma nova estrutura para o futebol europeu

Era para ser uma homenagem, tornou-se uma declaração de reflexão sobre a necessidade de reformar o futebol europeu, que está sobrecarregado com o problema da governação. Quem celebra o futebol popular, de facto, não se apercebe como o futebol está a tornar-se cada vez mais fundos de investimento (alguns deles também soberanos), timeshare e uma rodada de dinheiro tornando-o um setor industrial do setor do entretenimento, e não apenas um « jogos”. E embora as competições europeias não tenham sido reorganizadas, por um lado, para melhorar o seu apelo global e tornar os investimentos dos clubes mais sustentáveis, por outro lado A Premier League continua inundando de dinheiro e, portanto, de talentos das ligas da União Europeiamarginalizá-los cada vez mais. As palavras proferidas ontem são uma síntese da lógica dos últimos cinco anos e uma perspetiva para os próximos cinco anos, em que é legítimo esperar que Agnelli se envolva num projeto de uma nova estrutura para o futebol europeu. Outro motivo para a separação do Conselho de Administração da Exor (teria havido um potencial conflito de interesses, visto que a Exor é acionista majoritária da Juventus). Agnelli não gosta de conforto, instintivamente atraído por desafios, de preferência complexos. Treze anos atrás, a Juventus devastada pelo Calciopoli, acima de tudo, assumiu um trabalho humilhante como Calciopoli: na primavera de 2010, a suposição de um rápido renascimento esportivo para o clube foi um exercício de otimismo imprudente, mas a imaginação de nove campeonatos consecutivos foi mesmo. Lisérgico. Hoje falamos dele com muita normalidade, ausentes da miopia que advém da pouca profundidade histórica do nosso miradouro, mas ninguém nega a dimensão do empreendimento e dos negócios desportivos que se construíram nestes treze anos. Pensar numa reforma profunda do futebol europeu expressando um único candidato às eleições à presidência da UEFA é um projeto não menos ambicioso do que o projeto de devolver a Juventus às vitórias. Então ele a ama muito.