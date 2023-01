Keanu Reeves, estrela italiana que se recusou a mostrar um filme com ele por causa dos seios: “Eu teria estragado tudo”

Keanu Reeves Ele é uma das estrelas mais queridas de Hollywood: um ator matriz Ele é praticamente uma lenda do grupo, especialmente sua proverbial bondade abordagem particularmente profunda da vida, E há muitas celebridades que dariam o dedo para trabalhar com ele. Dificilmente alguém recusaria um filme com ele… quase, na verdade.

Há algum tempo, uma atriz italiana muito famosa revelou que preferia dizer não a um filme com Keanu Reeves, mas não a uma estrela. John Wick. Vamos falar sobre Maria Grazia CochinottaO tradutor que primeiro ganhou fama graças a Carteiro Com Massimo Troisi E então ficou conhecido no resto do mundo graças a 007e O mundo não é o Bastante.

Participou em muitos filmes internacionais, incluindo Eu rasguei minha esposa em pedaços para Woody Allen Com Sharon stone E ritual Com Anthony HopkinsE Toby Jones E Ciaran Hinds. No entanto, durante uma entrevista com Corriere della SeraConcentre-se em um filme específico que ele não fez e descubra a história por trás dele.

Olhando para trás em sua carreira, ela chegou a contar sobre isso quando recusou um papel Advogado do diaboE Filme de 1997 dirigido por Taylor Hackford Estrelado por Keanu Reeves e Fantástico Al Pacino como um diabo sedutor. Ele passou no teste, mas depois decidiu recusar. «fiquei tentado – Cucinotta revelado – Eu digo, Keanu Reeves, quando você vê ele cala a boca. É uma pena que”no roteiro Havia nudez constante E eu Com aqueles seios gigantes eu teria me sentido tão desconfortável E eu destruiria tudo».

Em seguida, a atriz acrescentou:sempre tive esse complexo, aos 13 anos, eu já era assim, que pena, não via a hora de diminuir com uma operação, aí desisti, provavelmente não teria o mesmo sucesso, mas não parecia bom para mim, muito grande, para esconder isso, eu encolhi meus ombros. então É difícil ser levado a sérioNinguém te olha nos olhos. “Ah, mas você também é esperto”, é uma frase que ouço com frequência».

Maybe No estava preocupado com a produção, que então o escolheu para o papel de esposa de Keanu Reeves Charlize Theron. Não é exatamente a pior opção…

