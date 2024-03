Amigos, prévias do episódio de 30 de março: Quem é eliminado?

Amigos, prévias do episódio 1 para sábado, 30 de março: Quem foi eliminado? Quem são os convidados? Quem ganhou?

A noite continua “Amigos” 23: Agora que restam apenas 13 competidores, eles terão que competir entre si por imunidade e defesa. Porém, outros dois participantes terão que abandonar o programa para sempre. Novos desafios, novos espetáculos e até novos convidados nos aguardam . Abaixo estão as prévias, mas recomendamos… Cuidado com spoilers! Lembramos que o encontro com o talento está agendado todos os sábados às 21h30 no Canale 5 ou com transmissão ao vivo no Mediaset Infinito.

Convidados e exclusão do primeiro episódio do programa noturno “Amisi” 23

Depois de ver todos os concorrentes durante quase seis meses na primeira parte do programa, o programa da tarde, é sempre muito difícil dizer adeus a eles. Neste episódio ele foi eliminado Nicolau enquanto Marisol E John Eles correm o risco de serem eliminados. Quem será eliminado entre os dois? Para descobrir, teremos que esperar a gravação ir ao ar Onde Maria De Filippi revelará o nome da pessoa que foi eliminada em casa, longe do público.

O convidado deste episódio é o cantor Ermal está mortoNo qual apresentou suas últimas músicas. Intitulado “O Único Perigo”. Além disso, um dos testes do programa – o desafio entre Giovanni e Dustin – Apresentava um dançarino profissional e é um rosto conhecido entre os fãs de “Friends”. . Quem ele está por perto? de Mattia ZenzolaVencedor da última edição do programa.

1ª Mancha: Cuccarini-Lu x Bettinelli-Todaro

cancelado O desafio entre Martina e Meda Martina derrota Nicolau Midas derrota Gaia Giovanni x Nicholas the Gauntlet, o latino vence

Os vencedores desta bateria são Bettinelli Todaro. Nicholas, Sarah e Lucia irão às urnas. A primeira a se salvar foi a cantora, só depois a dançarina . Desta maneira, Nicolau Ele é o primeiro árbitro a ficar de fora. Felizmente, ele não pode dizer que perdeu, pois recebeu uma bolsa de estudos para uma escola em Roma e terá a oportunidade de participar de um videoclipe de uma música de Cristiano Malgioglio, que será gravado em… Miami!

Segundo Manchuriano: Zerbi Cele x Bettinelli Todaro

Petty derrotou Lil Julie Desafio Giovanni x Dustin: O latino vence Holden derrota Giovanni

Embora Lil Julie estivesse sofrendo de bronquite, a cantora ainda se apresentou, mas não conseguiu transmitir a mensagem. Os vencedores desta bateria são Zerbe CeleEnvio para o segundo turno três integrantes do Bettinelli Todaro: Gaia, Lille e Giovanni. A primeira a se salvar foi a dançarina, depois a cantora. Mas Giovanni vai às urnas.

Terceiro Manche: Zerbi Cele x Cuccarini Lu

Holden derrota Midas Betty derrota Sofia Sarah derrota Dustin

O vencedor desta bateria é uma equipe Cuccarini lo. Mas quem irá às urnas são Holden, Dustin e Marisol.







O primeiro a se salvar foi o cantor, depois o dançarino. Enviando Marisol para a votação final .

Como foi a missão “Amigos”?

Neste novo episódio de “Amici”, do primeiro episódio, só havia duas luvas Martina E Ele me dá foram cancelados. Anna Bettinelli chegou a sugerir uma luva no som, onde Os dois artistas deveriam se apresentar ao som da música de Laura Pausini. Contudo, os juízes consideraram este teste “injusto” e o mesmo não foi realizado.