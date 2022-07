Versículo! Festival de Tango de Milão no Milspace em Sesto San Giovanni

Uma viagem imersiva de quatro dias na cultura argentina entre tango, performances, literatura, fotografia, comida e vinho, para descobrir um país geograficamente distante, mas ligado à Itália com raízes profundas e poluição: a Argentina.

A segunda versão do “EH! Festival de Tango de Milão” agendado em Espaço MIL em Sesto San Giovanni de quinta-feira 14 a domingo 17 de julhoquer ser uma festa aberta não só para os amantes da dança mais emocionantes do mundo, mas também para todos aqueles que querem se aproximar pela primeira vez do sugestivo e intrigante mundo do Tango Argentino.

O programa está repleto de iniciativas e é Organizador Em cooperação com Sesto San Giovanni cidadepatrocinado porEmbaixada da República Argentina na Itália h Consulado Geral da República Argentina em Milão. A organização é gerida por associações la cuiva Não há galeria de arte Milão (Alevtina Silaeva e Jorge Vacca) e Orangotangos Roma (Ariadna Navarra e Fernando Sánchez) e também apoiado por Aslan, pela revista cultural Metafierro e SUR Almasin Argentino.



o programa

Aulas, master classes e noites de tango

Todos os dias o festival oferece a oportunidade de participar de Prática guiada gratuita Com professores convidados (19h30-20h30) onde Também é possível conhecer os primeiros passos Para quem nunca assistiu a uma aula de tango, mas quer tentar chegar mais perto.

todo dia De sexta a domingo haverá master classes e aulas com os três casais “convidados especiais” de artistas e dançarinos argentinos mundialmente famosos, É cada vez mais apreciada pelo público, e geralmente está em turnê pelo mundo 365 dias por ano para exposições e teatros.

Convidado especial para o festival

As seis duplas de artistas convidados serão protagonistas no palco todas as noites com suas performances inéditas.

Shisho Fermboli e Joanna Sepulveda: Juntos há quatorze anos, únicos na improvisação e na música. Mariano Framboli “Ciccio” É o símbolo do Tango Argentino graças à Versículo! Festival Tang de Milão Vinte anos depois, ele retornou a Milão.

Ariadna Navarra e Fernando Sanchez: Um dos casais mais bem sucedidos no céu do tango com um estilo suave e sexy.

Octavio Fernandez e Corina Herrera: Um jovem casal com um estilo único para uma dança harmoniosa, íntima, alegre e intensa.

Ele aparece

quinta-feira, 14 de julho: no palco Marco Palladino e Lara Carmenatidois dos mais famosos professores e dançarinos profissionais na Itália e no exterior; sexta-feira, 15 de julho: no palco Ariadna Navarra e Fernando Sanchez Com o casal turco Utko Koli e Iris Koli, Ele é professor, músico e organizador do Istanbul Tango Festival, um dançarino com grande presença de palco e um dançarino de tango muito apaixonado; Sábado 16 de julhoÉ a vez do mais novo Octavio Fernandez e Corina Herrera e acompanhe Oferta esperada Shishu Frumpoli e Joanna Sepulveda, Ponta de lança no festival.

domingo 17 de julho Grande final Marcelo Ramir e Silva MastrottiBailarinos com grande tensão física e sensibilidade, dançarão acompanhados pela música ao vivo de Quarteto Bichoco – bajulação Ao instrumento representativo do tango argentino, o Bandoneon, e a um de seus maiores intérpretes, Aníbal Troilo, mais conhecido como “Picuco” – contando com a experiência de vinte anos de quatro músicos italianos que fizeram do tango sua paixão e profissão e que se apresentaram por todo o o mundo: Gino Zampelli para Bandonion, Vicente Albini no violino Luca Rossetti no piano e Virgílio Monte no contrabaixo.

milonga

As noites de entretenimento começam às 21:30 O Espaço Mil vai se transformar em milonga Onde os amantes do tango e seus entes queridos podem dançar na pista de dança com a direção musical quatro Música (DJ) está entre os mais requisitados: Otávio Fernández (Paris), Ponto e Branca (Argentina), sorte do padre (Nápoles) e Makiko Mori (Japão).



eventos do grupo

A segunda edição do “EH! Milano Tango Fest “é também uma oportunidade para aqueles que não estão familiarizados com o mundo do Tango e a cultura argentina se aproximarem e se familiarizarem com ele, mesmo sem ter que seguir o caminho certo, graças a galeria de fotosNo Ver livroNo posição literária e em Suporte para comida e vinho.

De quinta 14 a domingo 17 julho

galeria de fotos

“NO NOS VEREMOS NUNCA” É o título da exposição de fotografia do fotógrafo argentino Marcelo de Renzo e presentes 30 retratos artísticos e coloridos em preto e branco de dançarinos de tango Com um visual enxuto, emocional e poético, foi feito em diversos países como Argentina, Espanha, Itália, França, Portugal, Grécia e Áustria. Imagens de Marcello Di Renzo transmitem elegância, equilíbrio, vida, verdade, capturando o gesto inesperado e transformando-o em algo essencial.

A exposição é exibida com entrada gratuita no lobby do Spazio Mil e estará aberta todos os dias do festival das 19h às 23h.

Sábado, 16 de julho – 19h30

Tango, canções de uma vida, canções de muitas vidas (2021, editora de Marco Serra Tarantola)

Apresentação do primeiro livro do escritor argentino Pablo HellmanNascido em 1957, chegou à Itália para fugir da ditadura militar na década de 80. Os moderados conhecem Barbara Savonuzzi.

Para os amantes do livro, durante os quatro dias do festival, a editora Brescia Serra Tarantula criará um posição literária Onde você encontrará as últimas notícias editoriais para estufa de tarântula E a Editora Tarantula.

Finalmente, para quem deseja descobrir os segredos da cozinha argentina graças ao restaurante foto Almasin Argentino um monza Suporte para comida e vinho Que oferecerá serviço de bar e restaurante a todos que desejarem saborear os principais pratos da tradição argentina, começando pelo incomparável empanadas sim não A carne grelhada é servida com um típico molho chimichurri, além da possibilidade de comprar produtos típicos vindos diretamente da Argentina e Buenos Aires, incluindo vinho.

Lugar, colocar

Espaço MIL, via Granelli 1 – Sesto San Giovanni (MI)

https://ehmilanotangofest.com/

INFOLINE E RESERVAS

Infoline das 14h às 22h de segunda a domingo

Correio e telefone: 347 3760547 | [email protected]

Preços únicos à noite

Quinta-feira 14.06 = 15 euros

Sexta-feira 15.06 = 20 euros

Sábado 16.06 = 25 euros

Domingo 17.06 = 10 euros

Treino guiado às 19h30 todos os dias: entrada gratuita

Galeria, todos os dias: entrada gratuita

Show do Livro no sábado 16.06 às 19h30: entrada gratuita