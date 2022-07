Gianni Morandi, Calma depois de um momento sombrio: o maior presente

Durante uma entrevista, o cantor Gianni Morandi abriu seu coração contando sobre um momento sombrio do qual conseguiu sair.

O famoso cantor Gianni Morandi decidiu abrir seu coração durante uma entrevista a um dos conhecidos jornais italianos, contando sobre um momento muito difícil pelo qual passou.

Por trás de um sorriso que está sempre presente em todas as fotos compartilhadas com o público, até o cara esconde as dificuldades e dias difíceis que, ao que parece, conseguiu enfrentar novamente de cabeça erguida.

Para superar os momentos mais sombrios, grande ajuda veio de fora, encontrando-se próximo de uma pessoa a quem estava profundamente ligado. Mas vamos descobrir mais juntos.

Gianni Morandi, uma amizade especial

Em entrevista ao Oggi Weekly, o cantor Gianni Morandi decidiu falar por si mesmo, além de falar muito sobre um momento para ele. Difícil.

De fato, muitos se lembrarão de como em 2021 o cantor, infelizmente, teve que lidar com um incidente Realmente muito sério.

Morandi enquanto capinava em seu jardim tropeçou e caiu em uma pequena fogueira que ele acendeu para retirar as folhas secas, fazendo com que ele mesmo queimaduras graves Principalmente nas extremidades superiores

Depois de um período no hospital, ainda há um longo caminho a percorrer para recuperar totalmente sua mobilidade mãos.

Em particular, um deles sofreu mais danos a ponto de também ser bem merecido sujeito a intervenções.

Em suma, definitivamente um período muito intenso e sombrio de sua vida, porém, ele encontrou ao seu lado alguém que havia se tornado extremamente severo. Especial Ela é Jovanotti.

Este último, um cantor de muito sucesso, imediatamente se aproximou dele e o tirou do momento difícil, sugerindo Colaborar juntos musicalmente.

Assim, por exemplo, em Sanremo Morandi compartilhou uma música escrita pelo mesmo homem, ou seja, abra todas as portas, após o que eles também tocaram cooperou Juntos na música L’allegria.

Ele realmente usou palavras muito bonitas para seu colega Morandi Apreciação Profundo, explicando que se identificam nele porque ambos são pessoas positivas que adoram estar perto das pessoas.

A química entre os dois é extremamente forte e parece que apenas um olhar foi suficiente para nos entendermos no palco.

“Lorenzo foi para mim um golpe de juventude e, portanto”, disse Morandi durante a entrevista que realmente nos fez entender o quão importante é a presença do cantor em sua vida nos momentos mais difíceis, e que o ajudou a se livrar dela. positividade Além disso, ele sempre a distinguia.