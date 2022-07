Kate Middleton é tão elegante em Wimbledon, mas ela quebrou o protocolo

Wimbledon é o torneio de tênis mais antigo do mundo, realizado anualmente desde 1877 no All England Lawn Tennis Club em Londres, Inglaterra. Exclusivo e prestigioso, reunindo estrelas internacionais… e a família real. por Kate Middleton É uma data regular e não faltou este ano.

Kyrgios e Kate são contra as regras

Com uma história nobre centenária, Wimbledon tem códigos de vestimenta rígidos quando se trata de jogadores de tênis competindo uns contra os outros. De acordo com o protocolo estilístico do torneio, estabelecido na era vitoriana, os atletas são obrigados a usar todas as roupas brancas, incluindo roupas íntimas. Logotipos excessivamente proeminentes também são bloqueados. Acontece que os atletas são agredidos pelos organizadores por algumas manias estilísticas consideradas excessivas. Nesta rodada foi o papel do bad boy Nick Kyrgios, que assistiu a uma partida com dois Jordan air low 1 Com detalhes em vermelho. Um buraco na sala de imprensa respondeu: “Faço o que quero”. nada mais do que Kate Middleton Que, como sempre, parece muito elegante, perfura o coração das pessoas. Mas, apesar da falta de um regulamento escrito sobre a aparência dos convidados, que são incentivados a se vestir com elegância e calma, este ano a Duquesa quebrou um dos ditames que foram transmitidos oralmente.

Suplemento proibido

Kate Middleton Participou de três partidas na edição de 2022 de Wimbledon, sempre optando por uma aparência impecável. Para assistir aos quartos-de-final masculinos, a 5 de julho, a Duquesa foi acompanhada pelo marido Príncipe William. Com um vestido azul claro com bolinhas brancas Alessandra Rich, Kate é a personificação do bon toon inglês. Outro dia, outra fantasia. Para a final feminina, Middleton surpreendeu em amarelo. . Vestido até o tornozelo Roksanda Ilincicjá usado durante a turnê pelo Caribe (vêm Todas as fotos), é um toque de cor que não passa despercebido. E é aí que Middleton… tropeça no chapéu. Aliás, a Duquesa foi fotografada nas arquibancadas com um chamativo chapéu de palha LK Bennett. Um acessório que os hóspedes nunca devem usar para não bloquear a visão de quem está atrás deles.

Com seus homens na final

na final masculina, Kate Middleton Ela se trocou, usando um vestido azul muito bonito combinado com escarpins bicolores, ambos Alessandra Rich. Ao lado dele estava lá William e a Príncipe GeorgeEm sua primeira aparição em Wimbledon. Entre expressões, olhares cúmplices e fofocas, a família parecia tão envolvida na partida, que ganhava uma vez por semana. Novak Djokovic. Qual look da Duquesa você prefere? Dê uma olhada na galeria.

Postagens relacionadas