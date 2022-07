Faba conquistando o sul da Europa e a América Latina: os números de crescimento do contador de histórias italiano

Publicidades

Treviso, 11 de julho de 2022 – faba realA startup Maikii, Treviso, ativa no setor de edtech com seu simpático contador de histórias, lançou Grande plano de crescimento que reforça a sua presença em Itália e visa estabelecer liderança nele lojas estrangeiras Obrigado Fortalecimento da força de trabalho.

“Lançamos nossos próprios narradores e personagens em 2019, quando a FABA estava dentro do Maiiki, e os números nos deram razão: a FABA fatura 3,8 milhões de euros e está presente em 65.000 famílias, o que – segundo dados coletados nas plataformas de reviews mais confiáveis – considere-o PRODUTO EXCEPCIONAL“explique Matteo Fabrini, cofundador e CEO da FABA Srl. “Agora estamos trabalhando no grande salto: um projeto de expansão que nos levará, já neste outono, a nos fortalecer na Itália e nos países francófonos, a estabelecer nossa liderança nos mercados de língua espanhola e, em seguida, chegar ao mercado espanhol -falando. Português em 2023. O nosso objetivo é ser a marca de referência no entretenimento educativo infantil.” Fabrini continua. A internacionalização e o crescimento dos funcionários são etapas essenciais na estratégia de negócios que você pretende alcançar Aumento de dez vezes nas vendas de startups até 2024com presença uniforme em 10 países. “Para fazer tudo isso, estamos procurando novos talentos.”

Lado a lado, em 2023 a FABA evoluirá para Um ecossistema real com uma rica variedade de conteúdo Eles são sempre novos e adequados para crianças de 0 a 10 anos. O FABA foi criado para evitar o uso indevido da tecnologia e estimular a imaginação e a imaginação, ensinando a ouvir com conteúdos diversos e adequados à idade. “Faba diverte, educa e sobretudo acompanha o desenvolvimento da criança“explique Chiara Java, Diretora Visual, FABA Srl. “FABA pretende ser o primeiro brinquedo inteligente das crianças – uma espécie de caixa mágica, que começam a usar desde muito jovens e continuam a usá-la até os 10 anos, graças a uma variedade de conteúdos e estilos de jogo que acompanham a criança em tudo fases do seu desenvolvimento, incluindo o contexto escolar“.

Se até hoje a Itália continua sendo o mercado de referência, que deverá alcançar o maior crescimento graças à presença da FABA em 450 lojas independentes e 300 lojas da rede, então a estratégia para o futuro próximo está muito focada no exterior. “A estratégia é padronizar as vendas nos mercados em que atuamos, ativar novos clientes e fidelizar os clientes existentes com novos fonemas.Fabrini explica.Isso é acompanhado pelo lançamento em novos mercados de acordo com estratégias desenvolvidas especificamente para cada país“.

A FABA já está presente em 6 países francófonos além do italiano: França, Bélgica, França, Suíça italiana, Luxemburgo e Marrocos. A partir de Setembro 2022 O contador de histórias italiano chegará à Espanhaque será seguido por – Início de 2023 – todos os países de língua espanhola da América Latina e depois os países de língua portuguesa, Portugal e Brasil. “Em cada um desses países, pretendemos nos posicionar como uma marca líder no mercado de entretenimento educacional com nossos produtos, com o objetivo de entrar em cada família com um contador de histórias e a oferta diversificada do nosso catálogo que inclui conteúdo educacional, mas também histórias e músicas, fortalecendo nós mesmos em todos os mercados com um modelo de negócio que proporciona uma compra recorrente graças ao lançamento de novos conteúdos todos os meses adequados para todas as idades” diz Fabrini. A entrada em países estrangeiros ocorre após uma avaliação criteriosa de cada mercado, com suas tendências, concorrentes e análise de demanda, com as necessidades dos filhos e pais, é realizada com parceiros de calibre internacional. “Se os audiolivros e produtos relacionados já são bem conhecidos na França e nos concentramos em uma estratégia de diferenciação sob medida, na Espanha tudo precisa ser construído, então estamos diante de um mercado que se abrirá como na Itália.Fabrini continua.

Matteo Fabrini E a Kiara Javaque compõem a equipe de liderança da empresa junto com Francesco Poloniato e Alessio Polo, não são novos no lançamento de startups de sucesso: os cofundadores da FABA Srl fizeram parte da equipe que liderou Maiki Srl, O principal fabricante europeu de eletrônicos promocionais de consumo nasceu em 2008, em mais de 100 países e tem um faturamento de mais de 150 milhões de euros.

Adquirindo Novos Talentos: Recursos no Coração do Crescimento.

No contexto dessa aceleração, a FABA está se reorganizando em várias frentes e buscando novos talentos Para se tornarem campeões de crescimento. De fato, a Itália orientará as estratégias internacionais, enquanto em mercados individuais, está prevista uma estrutura comercial e de marketing que interage com a sede em Treviso.

Neste momento há Vagas abertas em diferentes equipes Companhia: vendasE a marketingE a Conteúdo e produtoE a Tecnologia da Informação Você está procurando um profissional? Mundo escolar/educação. Novas personalidades especializadas em Internet também vão se juntar à empresa, como Gerente de e-commerce E a especialista de mercado Que, apoiado por um negócio de marketing digital, visa maximizar a receita online. Comparado ao início do ano, 2022 deverá fechar com um total de 24 pessoas e um crescimento adicional é esperado em 2023.

“Procuramos talentos que tenham o desejo de fazer a diferença, expressar seu potencial e agregar valor através de seu papel e influência na equipe FABA.Fabrini explica.Para cada função tentamos costurar um terno sob medida, aprimorando atitudes e combinando aspirações e necessidades de negócios. Crescemos em equipa, por isso procuramos pessoas proactivas, curiosas, flexíveis e que tenham uma boa dose de vontade de crescer em conjunto… como miúdos com FABA! “.

Orientação da OMS sobre saúde infantil e filosofia FCPA

Diante da desenfreada transformação digital da infância, com os riscos da obesidade em primeiro plano e no desenvolvimento motor e cognitivo e na saúde psicológica e social que Organização Mundial da Saúde Descreve, os indicadores da OMS são claros. Até aos 2 anos, as crianças são aconselhadas a evitar o uso de aparelhos, dos 2 aos 4 anos com um máximo de 1 hora por dia até um máximo de 2 horas entre os 6 e os 10 anos. Tudo isso está associado à atividade física, sono regular e brincadeiras ativas.

FABA, com seu conteúdo de áudio, Ensina e diverte sem a necessidade de telas: obrigado pelo Tecnologia de Comunicação (NFC) Reproduz histórias, canções de ninar, músicas e conteúdos educativos adequados para diferentes faixas etárias, energizados por vários personagens de voz colecionáveis ​​e figurinhas que reproduzem personagens conhecidos e amados pelas crianças. Concebido para pais atentos e conscientes, pretende ser uma solução para prevenir a digitalização excessiva, estimular a imaginação e a imaginação, entreter, educar e educar a escuta. “Nosso objetivo é crescer com as crianças: fazê-las dançar, cantar, brincar e ouvir, e estimular sua imaginação.” Ele diz Chiara Java, cofundadora e CEO, FABA Srl. “Queremos entretê-los, ensiná-los algo novo com nossos conteúdos que serão cada vez mais educativos. Pretendemos ser um instrumento tangível de educação na cultura, presente em todas as famílias, capaz de despertar o interesse das crianças pela música, mas também pela história, arte, ciência e línguas estrangeiras – propondo percursos que começam com programas ministeriais.

A FABA venceu recentemente na categoria “Jogos Eletrônicos”. Prêmios de Jogos 2022Prêmios de Excelência concedidos por especialistas do mundo do varejo. Uma iniciativa criada pela TG Tuttogiocattoli em colaboração com a Assogiocattoli para reforçar o compromisso das empresas do setor que se destacaram durante 2021.

faba SR É uma start-up italiana com sede em Treviso que desenvolve e comercializa na Itália uma seleção de produtos de mercado ao ar livre projetados para jogos divertidos e educativos para crianças de 0 a 10 anos, acompanhando-as em suas fases de crescimento. A empresa foi recentemente selecionada pela aceleradora EduTech promovida pela H-Farm e Cassa Depositi e Prestiti. www.myfaba.com

