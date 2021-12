Não apenas a Holanda, mas a Europa está se fechando contra a variante Omicron

Os países europeus não se movem em nenhuma ordem específica para se defender da Omicron. Para Itália, Portugal, Grécia e Irlanda, o primeiro passo foi proteger-se do exterior com um teste de entrada para quem vem do resto da União Europeia, enquanto a Holanda optou pela forma mais drástica de impor imediatamente um novo bloqueio climático .

Até 14 de janeiro, apenas as atividades essenciais permanecerão abertas na Holanda, como supermercados e farmácias que funcionam até às 20h; Em vez disso, as lojas, cinemas, teatros, museus e salas de concertos não essenciais serão encerrados. Os serviços de catering irão trabalhar com entrega e take away. Para reuniões, com a aproximação das festas de Natal, as regras são as seguintes: não será possível receber em casa mais de duas pessoas por dia, com idade igual ou superior a 13 anos; As exceções serão nos dias 24, 25 e 26 de dezembro e no Reveillon, quando o número passará para 4. Somente grupos de duas pessoas podem se reunir ao ar livre, exceto no caso de pessoas pertencentes à mesma família.

A Irlanda, onde a nova alternativa já é dominante, restabeleceu o toque de recolher às 20h. Fechamento parcial na DinamarcaOnde foram registrados ferimentos recorde: O Primeiro Ministro anunciou o fechamento de cinemas, teatros e parques recreativos, bem como a redução do horário de funcionamento de cafés e restaurantes. Na Espanha, Catalunha pretende reimpor medidas rígidas na véspera de Natal: A partir de sexta-feira, discotecas e bares fecham e toque de recolher. Barcelona também anunciou que a capacidade dos restaurantes, locais de entretenimento e culturais será reduzida, e as confraternizações serão limitadas a um máximo de 10 pessoas. Novas restrições antes do Natal, mas seletivas na SuíçaSomente aqueles que foram vacinados e tratados terão acesso a restaurantes, cinemas, academias e museus. Em vez disso, a Áustria está considerando fechar suas portas após o feriado. A França, que já cancelou as comemorações do Ano Novo na Champs-Elysées, agora não descarta “contornar” as medidas atuais.

Conforme o novo chanceler alemão, Olaf Schulz, anunciou em entrevista coletiva, as novas restrições impostas aos cidadãos a partir de 28 de dezembro, Imediatamente após o feriado de Natal, a decisão foi tomada durante encontro entre o governo federal e representantes de 16 estados. O número de contatos foi reduzido para grupos de até 10 pessoas no caso de vacinados, enquanto para aqueles que decidiram não vacinar, as restrições serão maiores: cada unidade domiciliar poderá atender no máximo duas pessoas de outro grupo familiar. No entanto, as crianças com menos de 14 anos são excluídas da contagem. Além disso, a partir da mesma data, discotecas e boates fecham novamente. Os eventos esportivos também estão voltando a portas fechadas, após um ano em que estádios e arenas foram marcados sem público.

Finalmente, mesmo que agora esteja fora da UE, ainda há um clima de expectativa no Reino Unido sobre as medidas que serão tomadas: O primeiro-ministro Boris Johnson, sem ainda anunciá-los, recusou-se terminantemente a descartá-los, reservando “todas as opções” em caso de necessidade, incluindo a opção de um novo fechamento ou quase bloqueio. Com certeza, entretanto, há um cancelamento das festividades de Ano Novo em Trafalgar Square.

O avanço da Omicron já levou Itália, Portugal, Grécia e Irlanda a imporem uma rolha na entrada até mesmo para viajantes vacinados de países da UE. Ao contrário da França e da Alemanha, que descartou a adoção dessa medida. “Continuamos empenhados no bom funcionamento do espaço comum, por isso não contamos com a realização de testes PCR em países europeus, mas sim em terceiros países”, especificou Macron. Scholz também segue a mesma linha: “A liberdade de movimento na Europa é importante”. Mas a Bélgica, a Estônia, a Finlândia e a Holanda estão supostamente pressionando Bruxelas por uma revisão “oportuna” das regras de fronteira à luz da rápida implementação da Omicron. O único aspecto da convergência é a duração do Corredor Verde para viajar para a UE: 9 meses estabelecido pela Comissão da UE.