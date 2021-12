Ladies ‘Paradise, 6 e 22 de dezembro de 2021: Episódio

Prévia do Ladies ‘Paradise 6, 22 de dezembro de 2021

episódio Paraíso Feminino 6 A partir de 22 de dezembro de 2021 Disponível Na Rai 1 às 15:55 Quando visto pela primeira vez. É o número 73 da temporada de sabonetes do Daily 4. O paraíso feminino também aparece em Ray Play Transmita ao vivo ou sob demanda após a transmissão.

Abaixo você encontrará amostras de Paraíso Feminino 6 A partir de 22 de dezembro de 2021!

Conspiração do paraíso das mulheres 6 – episódio 73

O Natal está chegando. VittorioAgora ele é um homem – e usa aliança de casamento – que não tem mulher esperando por ele em casa. marchar Ele está localizado na América. Conte corre o risco de passar o Natal sozinho. Beatriz Ele sugere que eles passem juntos. Depois de tudo o que o genro fez por ela, entristece-se pensar nele sozinho durante as férias.

Dora Você está sempre atraído por ele Nino. E a debandada não foi embora nem quando se descobriu que o jovem era um clérigo. Agora Zakka tem dúvidas sobre o caminho que tomou. Dora gostaria de convidá-lo para jantar na véspera de Natal. Não tenho certeza se é esse o caso. Peça conselhos de ArmandoO que – como de costume – é uma referência para jovens e idosos que estão circulando o céu.

Os bens continuarão a ser doados. Estes são os sorteios que são organizados no Paradiso. O objetivo é ajudar os menos abastados na casa da família Don Saverio. Para que também eles possam respirar a atmosfera do Natal. E entre as primeiras propostas para reavivar o centro houve também um jantar com Vênus do Coração …

Ezio Ela se decidiu: ela quer se casar Veronica. No entanto, ela não pode fazer isso sem cooperação Gloria. Ele pede à esposa que lhe forneça seu atestado de óbito (obviamente falso). Só assim o gerente de Palmieri se torna “tecnicamente” viúvo e, assim, fica livre Case novamente.