Países da UE em nenhuma ordem específica contra Omicron- Corriere.it

A partir de Alessandra Muglia

O único aspecto da convergência é a duração da viagem do Corredor Verde da UE: 9 meses, a Comissão está estabelecida hoje em Bruxelas

Os países europeus não estão se movendo em nenhuma ordem específica para se defender do Omicron: há aqueles que já reativaram restrições mais rígidas para conter a onda esmagadora da nova variante que dobra a infecção em 2-3 dias. O que, em vez disso, leva tempo e adia a nova pressão para depois do Natal. Existem aqueles que optam por restaurar os bloqueios e desligamentos e aqueles que pretendem forçar a vacinação. O único aspecto da convergência é a duração do corredor verde de viagens da UE: 9 meses, estabelecido hoje pela Comissão da União Europeia. Afinal, não há um caminho contra a Omicron, observou a EMA, até certo ponto a favor de uma estratégia europeia multifacetada. reportar Um passo atrás da Hungria: o primeiro-ministro OrbnQue em maio havia se retirado do plano europeu de abastecimento de vacinas, está de volta a demandar doses em Bruxelas. Antes do natal Para contrariar a nova alternativa, há quem recorra a medidas tidas como antiquadas, como bloqueios e toques de recolher: para manter o sistema de saúde mas também para ganhar e agilizar o recolhimento e vacinação das crianças. O primeiro país europeu a ver fechamento completo Antes das férias eraHolanda, último sábado. SeguirIrlanda, onde a nova alternativa já se tornou dominante: Dublin reintroduziu Toque de recolher às 20h.

fechamento parcial em DinamarcaOnde foram registrados ferimentos recorde: O Primeiro Ministro anunciou Fechamento de cinemas, teatros e parquesAlém de reduzir o horário de funcionamento de cafés e restaurantes. Na Espanha A Catalunha pretende impor medidas drásticas na véspera de Natal: das boates e bares que fecham às sextas-feiras e dos toques de recolher. Barcelona também anunciou que a capacidade dos restaurantes, locais de entretenimento e culturais será reduzida, e as confraternizações serão limitadas a um máximo de 10 pessoas.. Restrições impostas para dar aos centros de saúde um período de descanso. E embora a taxa de vacinação acima de 12 seja próxima a 90%, as infecções estão aumentando rapidamente em toda a Espanha, onde ontem saltaram para 609 por 100.000 habitantes. O primeiro-ministro Pedro Sanchez convocou uma cúpula de vídeo de emergência na tarde de quarta-feira com os chefes das regiões autônomas para avaliar a situação. Entre as propostas que estão na mesa do governo está a obrigatoriedade do uso da máscara também no exterior. READ Lewis, de Cambridge, tem três anos: a nova foto não publicada Novas restrições antes do Natal, mas seletivas em um suíçoSomente aqueles que foram vacinados e tratados terão acesso a restaurantes, cinemas, academias e museus.

Fechar depois do natal Alemanha Deve anunciar novas restrições hoje, após o encontro do chanceler Olaf Schultz com os chefes de Lnder. Embora as medidas já em vigor digam respeito principalmente aos não vacinados, as próximas medidas visam Minimize o contato mesmo entre pessoas vacinadas. De acordo com o projeto de acordo, A partir de 28 de dezembro, a reunificação familiar será limitada a um máximo de 10 pessoasDesde que todos estejam vacinados. Por outro lado, os não vacinados poderão convidar no máximo duas pessoas. Os eventos esportivos serão realizados sem público. Por outro lado, não deve haver encerramento de bares, restaurantes e lojas que, em qualquer caso, continuarão a restringir o acesso aos vacinados ou recuperados.

A campanha de recall está ocorrendo com uma média de cerca de 1 milhão de vacinas administradas por dia na semana passada, o nível mais alto da epidemia até hoje. Já o percentual de concluintes do primeiro curso ficou em 70,3%, abaixo do mínimo de 75% estabelecido pelo governo.

Em vez disso, ele está pensando em fechamento completo Depois de feriados ou férias Áustria . Um anúncio a este respeito e sobre as restrições impostas às celebrações da passagem de ano esperadas amanhã após o encontro do Chanceler Karl Nahammer, do Ministro da Saúde Wolfgang Mikstein e da Ministra do Turismo Elisabeth Koestinger com os governadores dos estados dos estados dos nove estados de Lander. . França Que já cancelou as comemorações do Ano Novo na Champs Elysees, agora não descarta contornar as medidas atuais. A taxa de infecção bateu um novo recorde na França, com 537 casos por 100.000 habitantes, incluindo 1 em cada 3 casos ligados ao Omicron. Na semana passada, o primeiro-ministro francês, Jean Castix, anunciou a aprovação de uma lei Passe super verde, que são importantes apenas na vacina, não no esfregaço. READ Jogo online, caça-níqueis Discover America with Columbus da Novomatic Também lojas de entrada para viajantes da UE O avanço da Omicron já levou Itália, Portugal, Grécia e Irlanda a imporem uma rolha na entrada até mesmo para viajantes vacinados de países da UE. Ao contrário da França e da Alemanha, que descartou a adoção dessa medida. Continuamos empenhados no bom funcionamento do espaço comum, pelo que não contamos com a realização de testes PCR em países europeus, mas sim nos países terceiros por eles identificados. Schulz também segue a mesma linha: a liberdade de circulação na Europa é importante. Mas a Bélgica, a Estônia, a Finlândia e a Holanda estão supostamente pressionando Bruxelas por uma revisão oportuna das regras de fronteira à luz da rápida implantação da Omicron. Grã Bretanha Finalmente, mesmo que agora esteja fora da UE, ainda há um clima de expectativa no Reino Unido sobre as medidas drásticas que serão tomadas: O primeiro-ministro Boris Johnson, sem ainda anunciá-los, recusou-se terminantemente a descartá-los, reservando todas as opções em caso de necessidade, incluindo a opção de um novo fechamento ou quase bloqueio. Certamente, entretanto, há Celebrações da véspera de ano novo em Trafalgar Square canceladas .