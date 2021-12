Alessandro Bacciano Asfalto Alex Pelly / “Em vez de falar sobre mim, pense na sua esposa”

Alfonso Signorini não perde a oportunidade de incitar Alex Bailey x Alessandro Bacciano Durante a nova transmissão ao vivo de irmão mais velho vip. Ele então abre a ligação para casa e mostra ao recém-chegado a postagem envenenada que Billy escreveu sobre ele, chamando-a de “copiar e colar”. Bacciano revira os olhos e começa a anunciar “Eu não posso julgá-lo por não o conhecer de forma alguma.”; Mas então ele tem um lote armazenado que deixa a multidão maravilhada “Eu pensava mais na mulher dele do que em mim, porque uma vez ela fez chifres falsos, mas da segunda vez não sei, porque ela demora muito para escrever sobre os outros …”

Sophie Codegoni e Alessandro Bassiano são um novo casal? / Paquera no GF VIP

responde Belle, movido por seu orgulho: “Quero dar-lhe um conselho … Só andei por aí exibindo minhas preliminares com Soleil e dizendo que ainda não tinha acabado.”. No entanto, Alessandro não coleta, mas, pelo contrário, responde em espécie: “Claro que não, você é uma farsa! Em todo caso, não quero conselhos seus, você está falando em vão! Aqui, se alguém já fez cinemas, é você!” A pergunta e a resposta terminam com o suporte de Sully para o acesso mais recente na conta de Alex.

