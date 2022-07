Un Posto al Sole 11 de julho de 2022 Prévias: Susanna está pronta!

As expectativas para o episódio Un Posto al Sole que foi ao ar em 11 de julho de 2022 na Rai 3 revelam que Giordano Sr. deve falar claramente com Nicotera, custe o que custar. Enquanto isso, Picardie Jr. está se preparando para sua nova aventura. Martinelli, por outro lado, continua mentindo…

No’episódio A partir de colocar ao sol A partir de segunda-feira, 11 de julho 2022É hora de ficar cara a cara um com o outro Eugênio E a Rafael. enquanto, Susana Preparando-se para iniciar seu período de treinamento com total calma: Nico confie nela. larraEm vez disso, ele não desiste: ele continuará a impressionar as pessoas Roberto Eu ainda estou grávida! Mas vamos descobrir juntos o que eles revelam em detalhes progresso subordinar aposta quem vai transmitir o dia Depois de Amanhã dentro 20:45 em mim Rai 3.

Raffaele desfaz a mala com Eugenio, aguardando episódio de 11 de julho

O retorno de “Eugênio” De sua viagem de negócios a Milão. Agora que seu genro voltou para Nápoles, Rafael não tem mais escapatória: Ele deve ser confrontadoE as Revelar toda a verdade sobre as ameaças a que ele está exposto que vem passando há algum tempo da Camorra. O goleiro, na verdade, Viola deve ser libertada do dever de manter esse terrível segredotambém e sobretudo pelo silêncio com Nicotera. Mas comparar os dois não será nada fácil…

Un Posto al Sole Predictions: Susanna começa seu treinamento!

Susanna estava com medo de que sua história de amor com Nico desmoronasse novamente. lá filha de Adele Descubra que participando do treinamento, Ela definitivamente vai encontrar-se freqüentando o juiz. Eu vi Passado com EugenioO Picardia Carpintaria Ela temia que seu noivo não a aceitasse bem; Na verdade, ele estava errado: Boji sabe que pode confiar nelaPorque o amor deles agora é mais forte do que nunca. SusanaEntão ele se prepara para começar essa nova aventura, sem se preocupar…

Lara continua a mentir para Roberto, em prévias do episódio de 11 de julho

Não posso parar Lara. Ainda assim, seu objetivo é construir uma vida juntos RobertoE nada e ninguém pode impedi-la de realizar todos os seus planos diabólicos para o sucesso. E, portanto, A loira ainda não revelou ao namorado que perdeu o filhoE as Ele também não tem intenção de fazer isso no futuro. o ferros de passarMais cedo ou mais tarde, ele ainda estará ciente dessa triste verdade?

colocar ao sola longa série de Nápoles, é transmitida de segunda a sexta-feira em 20:45 em mim Rai 3.