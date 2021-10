Carnaval de Viareggio, provisões para 2021: a vitória da tartaruga de Bertozzi – Crônica

Viareggio, 9 de outubro de 2021 – “Sotto sotto” de Luca Bertozzi venceu o Carnaval de Viareggio 2021. Uma edição bizarra, nunca publicada entre o verão e o outono, marcada por rígidas restrições a vírus, pedras de mau tempo e discussões animadas sobre métodos de execução. Mas, no final, o Carnaval de Outono venceu sua batalha e Viareggio gritou mais uma vez para o mundo que os carros alegóricos não param.

Veredictos: Em segundo lugar está “Democrisia” de Lebigre, terceiro “Wonderful World” dos irmãos Cinquini, quarto “Era uma vez na América” ​​de Jacopo Allegrucci, quinto “Amazonia” de Alessandro Progressini, sexto “Artemide” de diretor. Luigi Bonetti, sétimo “Life” de Roberto Vanucci, oitavo “Get Out of This Body” de Fabrizio Galli, nono “Can Do” de Luciano Tommy.

A segunda categoria: o primeiro “One Not One Hundred Thousand” de Carlo Lombardi, o segundo “Be the Change” de Priscilla Puri e Antonino Crosi, o terceiro “Aplausos” dos irmãos Bresci e o quarto “Europafest” de Marzia Etna .

Os prêmios serão entregues no domingo às 16h na Piazza Mazzini.

© Todos os direitos reservados