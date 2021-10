“Sports Mall” é a nova fachada de instalações esportivas

Veja o projeto das instalações esportivasMoss Mall Sports“, um novo conceito de complexo multiuso voltado para o esporte, a recreação e o bem-estar psicofísico da pessoa. O projeto, que vai afetar todo o território nacional a partir das cidades de Gênova, Cuneo e Kiti, inclui o meio ambiente construção sustentável e requalificação de estruturas concebidas para oferecer um sistema integrado de funções e serviços e para acolher dezenas de modalidades desportivas. A conferência contou com a presença do Ministro do Turismo, Massimo Garavaglia, Presidente da CONI Giovanni Malagò, Presidente do Comité Paraolímpico Italiano Luca Pancali, Presidente do ICS Institute of Sports Credit Andrea Abode, Presidente do Distrito Autônomo de Trento Maurizio Fogatti., Prefeito de Gênova Marco Pucci, Delegado Pró-Reitor do Politécnico de Milano Emilio Faroldi, CEO da RCS Sport & Events Paolo Bellino, Presidente do Confcommercio Trentino Gianni Bort , Presidente e Fundador da MOS srl Aldo Brancher, CEO e Fundador do Mosteiro de Francesco do MOS.