Ele foi a estrela do meu professor Amici – e é isso que ele está fazendo hoje

Quem se lembra de Grazia de Michele? Vamos descobrir o que a ex-professora estrela Amici anda até hoje.

Grazia di Michele é uma cantora italiana que, além de sua música, é mais conhecida por seu papel como professora no famoso talento Amici. A artista colabora há 12 anosEducar diferentes alunos, transmitindo paixão e amor pela música a eles.

Mas o que você está fazendo hoje? Depois de deixar o famoso programa apresentado por Maria de Filippi, Grazia di Michele escolheu se dedicar a outra coisa sem fugir do que ela mais ama. Vamos descobrir o que ele está fazendo hoje e como sua vida está se afastando dos holofotes de um dos programas mais populares, mas não muito longe de sua amada música.

Grazia de Michele: Isso é o que a estrela dos meus professores Amici está fazendo hoje

Grazia di Michele é sem dúvida uma artista versátil que dispensa apresentações. Ela era famosa quando cantava e era Decidi colaborar com talentos Amici para apoiar diferentes alunos. Um trabalho que durou 12 anos, após o qual finalmente decidiu mudar para se dedicar a outra coisa.

Sempre associada ao mundo da música, de Michele participou do Festival de Sanremo em 2015 com a Platnite. claramente Ele nunca parou de cantar e se dedicou ao ensino, dando cursos por toda a Itália.

Em 2019, ele optou por se concentrar em outra coisa ao escrever um livro, apenas para voltar a se concentrar na música que sempre foi sua maior paixão.

Na verdade, ele criou um projeto chamado “Fotos do Autor”, no qual artistas como Renato Zero e Bengaro se envolveram na tradução de canções inéditas de Umberto Bindi. Uma escolha ambiciosa que ele fez com elegância e conquistou sua própria satisfação.

Ele também lançou recentemente dois singles, o último dos quais “Glass Souls” foi lançado em março de 2021. Uma profissão em constante desenvolvimento E que não deixe de lhe dar a satisfação que Grazia de Michele vive sempre em plenitude, desfrutando do que mais ama: cantar.