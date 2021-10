Dante Alighieri e a Associação MISFF Juntos para a Exportação da Cultura Italiana

Roma – Exportar a cultura italiana para o mundo, preservando sua identidade e ao mesmo tempo criando linguagens de comunicação: é isso Expedição Do meu novo projeto MISFF – Festival Internacional de Curtas-Metragens de Montecatini E de Sociedade Dante AlighieriEm colaboração com ASSORETIPMI, a Associação Italiana de Experiência Cultural e a Associação Nacional de Mulheres no Vinho, Federmep.

A iniciativa foi apresentada hoje na sede romena da Associação Dante Alighieri de Marcelo Zibi, chefe do MISFF, com Alessandro Massi (Secretário Geral da Sociedade de Dante Alighieri) na presença de Manuel Vescovy (Membro da Comissão Permanente de Relações Exteriores do Senado da República), Alessandro Sartoni (Assessor de Cultura do Município de Montecatini Terme), Olga Strada (Presidente do Júri Internacional do Festival Internacional de Curtas-Metragens de Montecatini), Laura Villani (Diretor Artístico de Bio & Arts Projeto MISFF), Eugenio Ferrari (Presidente da ASSORETIPMI), Monica Franco (Vice-presidente da ASSORETIPMI), Claudio Pucci (produtor de cinema responsável pelo filme TOED), Tiziana Zamberi (CEO da Alpha Green Italia), Andrea Torraca (Presidente Nacional da Associação Cultural Esunque Italia), Maria julia frova NS Manuela Zinaro (Representantes da National Association of Wine Women) e uma mensagem de vídeo de Serena Ranieri, Presidente Nacional da Federmep, uma associação comprometida com a proteção do setor de eventos privados e redes de casamento e com a promoção de vilas e territórios italianos.

EU ‘Montecatini Cinema Association Durante o encontro, o projeto foi apresentado.Centro Internacional de Estudos para a Identidade ItalianaConectado aos diretores de italianos no exterior e à rede de centros dedicados ao estudo da língua italiana, muitos dos quais são administrados e apoiados pela comunidade Dante Alighieri, institutos culturais italianos, representantes italianos no exterior e por meio de redes empresariais italianas. Projecto inovador e ambicioso, que visa transmitir a identidade do próprio belo país, entre a Tradição e a inovação, ao mesmo tempo que regressa à imagem do exterior.

Uma evolução natural do Festival de Curtas Metragens de Montecatini Terme, cidade que vive o cinema desde 1926, desde que Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin e DW Griffiths, fundadores da United Artists, a elegeram como o “ícone da cidade do cinema em Itália”. Um festival que tem no seu DNA o apelo à internacionalização, que todos os anos acolhe centenas de realizadores, produtores e autores emergentes de todo o mundo, e também realiza projectos e programas europeus (como o Erasmus Movie Nature Project) e geminação com outros festivais de cinema internacionais influentes como o Festival de Cinema de Avanca de Portugal e o Festival Internacional de Cinema sobre Deficiência da França (FIFH), o 17º Festival Momenti Russo, o Festival Kinoproba em Yekaterinburg e o Festival Internacional de Cinema KIFF Kinolitopys em Kiev.

Não só isso: a promoção do patrimônio histórico e cultural da região é uma das Expedição Para o Festival Internacional de Curtas-Metragens de Montecatini, que há algum tempo participa jovens e estudantes em cursos de formação específicos.

Nos últimos meses, cerca de 125 meninas e meninos passaram por um curso de formação que os fez perceber – por meio do uso de novos meios tecnológicos e expressivos como a câmera do smartphone e as linguagens modelo das redes sociais – uma curta série de filmes dedicados às suas tradições, terras a que pertencem e memórias de família; O resultado dessa história coral mesclada Documentário, a ser exibido com antecedência durante o Festival de Curtas de Montecatini (programado de 23 a 28 de outubro) Em seguida, será traduzido, exibido e também distribuído internacionalmente, graças à cooperação com festivais, organizações e institutos estrangeiros. O sucesso do projeto tem facilitado a promoção de um convênio plurianual com o Ministério da Cultura do Município de Montecatini e com instituições de ensino da região.

Marcelo Zippy, O Presidente do Festival Internacional de Curtas de Montecatini comenta: “De Dante às redes sociais, através do cinema, mudou radicalmente a nossa forma de comunicar, de contar ao mundo em que vivemos e, por conseguinte, a nossa cultura. Junto com o desenvolvimento dos meios de expressão, o cinema é um formidável instrumento de informação da região e dos negócios. produção exemplar, estilo de vida, cultura e língua italiana. Por isso a colaboração do festival com a prestigiada associação Dante Alighieri e com as realidades participantes da região como a Women Wine Association e redes empresariais e associações comerciais como a Federmep cria um unicum que agrega valor a cada setor desde sua conclusão e o torna único no cenário internacional ».

Alessandro SartoniO Conselheiro de Cultura do Município de Montecatini Terme, uma das Cidades Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2021, confirmou: “É com grande satisfação que hoje, por meu intermédio, a cidade de Montecatini Terme está hospedada em uma das mais prestigiosas instituições culturais nacionais . Isso se torna ainda mais importante no ano que marca o 700º aniversário da morte do maior poeta. Cinematografia, publicação, pintura, arquitetura e música, incluindo teatro e entretenimento na estrutura histórica do Teatro Verdi, são um elemento constante e distintivo das temporadas de Montecatinesi; Uma visão onde a qualidade do produto e potenciais sinergias entre eventos dentro de uma oferta cultural inclusiva são indispensáveis. O meu compromisso, e o da administração que represento, visa dar mais um passo qualitativo. ”