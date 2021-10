Um lugar ao sol de 11 a 15 de outubro de 2021, episódios de previsão

antecessor Apostas semanais coloque ao sol De segunda-feira, 11 a sexta-feira, 15 de outubro de 2021Mariela e Guido estão cada vez mais preocupados com a situação do casamento de Michelle e Silvia. Michele seguiu Silvia e agora ele tem que decidir como lidar com isso. As palavras de Viviana Filippo tremeram. Clara está cada vez mais intolerante com as tensões entre Patrizio e Alberto.

Filippo se aproxima da família, mas Viviana dá um passo que corre o risco de colocar Serena novamente em crise. Enquanto Guido e Mariella ainda estão preocupados com Saviani, Michele faz uma oferta surpresa para Silvia na tentativa de consertar as coisas. Clara parece estar prestes a rever sua escolha de ficar com Patrizio, mas ele a surpreende com um teste de maturidade que relança seu relacionamento.

Severamente repreendido por Ornella por ignorar suas diretrizes no trabalho, Ricciardo reagiu de uma forma completamente inesperada à tentativa de mediação de Rossella. Sob a pressão de conhecer Viviana, Serena libera a tensão do desavisado Filippo. Silvia não sabe se aceitará a saída de Nápoles e de Giancarlo para acompanhar Michele em sua viagem promocional.

Nico, que está sob pressão crescente, parece incapaz de lidar com a forte pressão emocional pela qual está passando; Renato percebe que tem lidado muito com ele. Diante da atração que sente por Ricardo, Rossella toma uma decisão inesperada. Marina descobre que Ferry não pode dizer não para sua filha Christina …

As investigações sobre o ataque a Susanna ainda não dão em nada e Renato acusa cada vez mais pressão sobre a situação. Depois de receber uma indenização de Guido e Mariella, Alberto finalmente chegou a um acordo com Clara. Em sua luta com Cristina, Roberto descobre como é difícil aceitar que um filho esteja crescendo.

