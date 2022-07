Vários jogos podem ter revelado quem está sob a roupa – Nerd4.life

Após a saída de Chadwick Boseman, a Marvel confirmou que T’Challa – uma estrela Pantera negra – Ele não teria sido substituído por outro ator. Mas isso não significa que o personagem do Pantera Negra não retornará em Black Panther Wakanda Forever, que está chegando ainda este ano. Quem estará sob a roupa? O grupo do jogo pode já ter revelado isso.

mencione-o em Anúncio oficial De Black Panther Wakanda Forever Existe uma maneira de ver, no final, o Pantera Negra, mas sua identidade ainda não foi determinada. Agora temos uma resposta possível, mas é claro que uma Spoiler : Se você não quer saber, não pule o trailer abaixo.

uma Novo conjunto LEGOconforme relatado pelo The Brick Fan, mostra que Shurey (interpretada por Letitia Wright) está vestida como uma pantera negra, adornada com elementos dourados que também podem ser vistos no trailer.

Mesmo que a nova Pantera Negra pareça ser Shuri, que lembramos ser irmã de T’Challa, esse não é necessariamente o caso. Uma mulher só pode usar o traje temporariamente antes de passá-lo para outra pessoa. Marvel ainda não confirmou Oficialmente quem é a pantera negra? Em vez disso, Wright evitou fazer declarações “comprometidas” ao entrevistar a MTV News sobre os rumores; “Não sei do que você está falando, mas no dia 11 de novembro você receberá o ingresso”, disse a atriz.

Diga-nos, o que você acha desse potencial novo Pantera Negra? Finalmente, aqui estão todas as notícias da Marvel Studios da San Diego Comic-Con 2022.