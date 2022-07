Réplica cruel do líder da Irmandade Italiana

12













Geórgia contra Geórgia Meloni: Entre um cantor e um líder irmãos Itália Pergunta e resposta postada por i social. O tradutor de “Eu vivo por ela” zombou de uma famosa frase política, que, por outro lado, respondeu à provocação.

Fritchatina por Georgia Ala Meloni

De seu perfil no Instagram, Geórgia Todrany Em Arte, Giorgia compartilhou uma história cujo objetivo era o líder da política homogênea da Irmandade da Itália, o novo primeiro-ministro deportável no dia seguinte Eleições políticas em 25 de setembro de 2022.

Na foto a cantora e a frase “Eu também sou Georgia, mas não me importo com ninguémAlém disso, Giorgia acrescentou uma breve “citação” como comentário, como citação, como que para confirmar o que outros provavelmente escreveram com propósitos irônicos.

Claramente referindo-se à frase comum relacionada de perto com a face do FdI, que é “Eu sou Georgia, sou mulher, sou mãe, sou cristã” se tornou Logo autêntico em 2019, incluindo memes, remixes e capas.

Réplica do líder dos irmãos na Itália

A mensagem parecia vir alta e clara. De seus perfis nas redes sociais, Giorgia Meloni não abandonou a provocação da cantora e respondeu, primeiro mostrando uma captura de tela de sua história e depois acrescentando algumas palavras – certamente irritada.

“Acho a voz de Giorgia incomum”, começou, abordando uma polêmica próxima à também usada por seu parceiro de coalizão Matteo Salvini. Primeiro elogie, depois ataque. Na verdade, ele escreveu: “Sempre a escutei de boa vontade, sem ser forçado. E também a ela Ela não tem que me ouvir se ela não me ama“.

Meloni então acrescentou: “É uma democracia, é assim que funciona e é por isso que é tão bonito. Mas em uma coisa o artista e eu somos definitivamente diferentes: Se eu não gosto da música ou da voz dela, não preciso insultá-la“.

Meloni está sob ataque

É estranho que Georgia (cantora) não seja a primeira artista no mundo da música italiana a atacar Meloni nos dias de hoje. alguns dias atrás Elodie Criticou fortemente o programa político da Irmandade ItalianaEla admitiu que tinha medo dele.

Infelizmente para a líder do FdI, ela não deve apenas “se defender” dos círculos de esquerda: nas últimas horas centro-direita Ele disse que encontrou a cena à luz das próximas eleições, mas rumores se espalharam sobre isso por Silvio Berlusconi Nome de Meloni “assusta” eleitores.

No entanto, a regra dentro da coalizão parece certa: quem vota mais uma vez, diz o primeiro-ministro. Segundo pesquisas recentes, em breve será o papel da Geórgia, mulher, mãe e cristã.