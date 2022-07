Notícias e rumores de transferência: Man United anuncia Lisandro Martinez e Luis Suárez para o Nacional, West Ham quer Zelensky

O que é melhor do que uma xícara de café e as últimas notícias em movimento? Envolva-se porque a CBS Sports traz para você as últimas atualizações de todo o mundo e o que elas significam para seus times favoritos. Luis Suarez Ele chegou a um acordo para se juntar ao seu ex-clube Nacional Uruguaie seu ex-clube, Atletico Madrid, Nahuel Molina assinou quando decidiram manter Alvaro Morata. West Ham quer assinar que Nápoles Pedro Zelensky depois, depois Gianluca Scamaca Junte-se ao clube na terça-feira. Chegamos ao último:

Na caixa seis jardas

As maiores histórias de transporte de hoje. São negócios que estão acontecendo, ou pelo menos prestes a expirar.

Suárez concorda em se juntar ao Nacional

Luis Suarez finalmente decidiu seu próximo destino. O ex-atacante do Atlético de Madrid vai ingressar no Nacional, seu ex-clube uruguaio, onde iniciou sua carreira no futebol em 2005, e chegou a um acordo prévio com a equipe sul-americana, conforme o atacante se anunciou em suas redes sociais.

Entrando na área de pênalti

Esses movimentos podem não ser iminentes, mas há muito o que fazer Incêndio Em toda a fumaça esses jogadores e equipes podem soprar.

Juventus planeja um novo atacante

Juventus Eles estão trabalhando para contratar um atacante reserva para Dusan Vlahovic. A ideia do treinador Massimiliano Allegri é ter um jogador que saiba jogar de meio e de fora. A prioridade continua para Álvaro Morata, que agora está de volta ao Atlético de Madrid, mas os rumores estão chegando Espanha Indica que tanto o clube quanto o jogador decidiram agora continuar juntos e que Morata não estará à venda neste verão, segundo Hugo Condes. Os Bianconeri estão explorando outras opções, incluindo Liverpool atacante Roberto Firmino Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport.

Roma em negociações para comprar Wijnaldum

Quão Roma Continue explorando opções para um novo meio-campista, e Jenny Wijnaldum, do PSG, é um dos nomes da lista, para o Calciomercato. O ex-jogador do Liverpool deve sair Paris Saint Germain Este verão, depois de não encontrar tempo suficiente para jogar em sua primeira temporada na Ligue 1 Vários clubes pediram informações e a Roma certamente considerará essa possível compra nos próximos dias.

West Ham quer contratar Zelensky

após a assinatura Sassuolo Atacante Gianluca Scamaca, West Ham ainda nos procura Itália O meio-campista pensa agora em Piotr Zielinski, do Napoli. Como indicam os relatórios italianos, o Napoli só considerará ofertas a partir de cerca de 40 milhões de euros depois que o clube já tiver vendido um jogador importante. Kalidou Coulibaly para mim Chelsea este Verão.

jogo de construção

Esses movimentos podem ser especulativos, mas eles são os únicos a serem observados.

Nottingham Forest mostrando interesse em Carvalho

Floresta de Nottingham Continuando a trabalhar para fortalecer seu elenco para a próxima temporada depois de ser promovido à Premier League. Segundo o insider da CBS, Fabrizio Romano, o clube inglês solicitou informações sobre o meio-campista português William Carvalho. As negociações estão em andamento e há um forte interesse em assinar o Fluxo Jogador do Bétis.

Dicas para o Guardião

Seus ataques rápidos diários.