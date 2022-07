Superquark com Piero Angela – Assessoria de Imprensa da RAI

Os habitats de água doce ocupam apenas uma pequena porção da superfície da Terra, mas são vitais para os milhões de criaturas que se reúnem para encontrar um parceiro. E o sucesso depende do momento perfeito associado à chegada da chuva ou da neve derretida. Nestes habitats – com um documentário da BBC – a viagem ao jogo da sedução continua por “Superquark”, que vai ao ar na quarta-feira, 27 de julho, às 21h25, no Ray 1, com Piero Angela. O alvo também é a margem suave da região de Emilia-Romagna, ligada ao centro de grandes queimadas na região de Emilia-Romagna. Bufalini” em Cesena, um dos cinco bancos italianos de tecidos de pele aprovados pelo Centro Nacional de Agricultura. Em vez disso, nesta semana, Alberto Angela estará entre os icebergs da Groenlândia. Ele estará navegando no meio desses gigantes flutuantes, entre magníficos Visualizações.

No relatório de Barbara Bernardini e Marco Vesalberge vem o Tree Talker, um sistema de pesquisa pioneiro que visa se conectar com árvores e florestas ao redor do mundo e coletar dados vitais sobre seu bem-estar. Um tipo de triagem contínua, que por meio de sensores aplicados diretamente nas árvores, é capaz de coletar informações sobre o ambiente, umidade, temperatura, absorção de dióxido de carbono, liberação de oxigênio e saúde das árvores. A ideia veio da mente do ganhador do Prêmio Nobel Riccardo Valentini, engenheiro da Universidade de Tocia especializado em análise de big data e mudanças climáticas. Giovanni Carrada e Rossella Li Vigni cuidam da primeira contagem de 3.300 lobos italianos entrevistando especialistas. E novamente, 53 anos após o primeiro homem pousar na lua, surgiram os projetos das agências espaciais e o extraordinário papel da Itália no futuro projeto lunar.

Muitos convidados de Piero Angela no estúdio das colunas. Para “Scienza in cucina”, a Dra. Elisabetta Bernardi junto com Daniela Franco pesquisam as melhores alternativas ao leite e à carne. Nos Bastidores da História o professor Alessandro Barbero fala sobre a coroação de Napoleão. Em “Buffalo Psychology”, Massimo Polidoro explica como funciona a “máquina de lama”. Em The Experiment, o físico Paco Lanciano conta o que são as luas.

Piero Angela também estará no final da noite com ‘Superquark Natura’: o tema central de ‘Os ambientes mais severos’ que será analisado no quarto episódio da série da BBC ‘Planeta Perfeito’.